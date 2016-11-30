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30 ноября 2016 г.

Молодые пекари Ставрополья – лучшие в России

Молодые пекари Ставрополья – лучшие в России

В Ставрополе завершился Всероссийский конкурс VI Кавказский кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». В нем соревновались восемь команд из Ставрополья, Астрахани, Ростова-на-Дону, Симферополя, Карачаево-Черкесии, Моздока. В итоге ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции». Взял сразу несколько медалей этого отраслевого турнира. Капитан команды Виктория Тарусова Виктория – студентка группы «Технология продукции общественного питания». Эта сборная удостоена Диплома 1 степени  VI Шестой Кавказского кубка по хлебопечению среди молодежи «Пекарь-профессия будущего». Награду победителям вручил президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Ю. Кацнельсон. Колледж также завоевал первое место в номинации  «Декоративная выпечка», второе – в номинации  «Сдобные хлебобулочные изделия» и в номинации «Хлеб». 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161130/molodye_pekari_stavropolya__luchshie_v_rossii_98445.html
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Молодые пекари Ставрополья – лучшие в России
Молодые пекари Ставрополья – лучшие в России
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