В Ставрополе завершился Всероссийский конкурс VI Кавказский кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». В нем соревновались восемь команд из Ставрополья, Астрахани, Ростова-на-Дону, Симферополя, Карачаево-Черкесии, Моздока. В итоге ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции». Взял сразу несколько медалей этого отраслевого турнира. Капитан команды Виктория Тарусова Виктория – студентка группы «Технология продукции общественного питания». Эта сборная удостоена Диплома 1 степени VI Шестой Кавказского кубка по хлебопечению среди молодежи «Пекарь-профессия будущего». Награду победителям вручил президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Ю. Кацнельсон. Колледж также завоевал первое место в номинации «Декоративная выпечка», второе – в номинации «Сдобные хлебобулочные изделия» и в номинации «Хлеб».

http://www.stapravda.ru/20161130/molodye_pekari_stavropolya__luchshie_v_rossii_98445.html