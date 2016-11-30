Ложный донос об изнасиловании и краже совершила 19-летняя ставропольчанка

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в заведомо ложном доносе, соединенным с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, сообщили в следственном отделе по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР.

По версии следствия, в ноябре девушка подала заявление о похищении золотой цепочки и об изнасиловании ее 22-летним и 24-летним молодыми людьми, якобы произошедшем на одной из съемных квартир в краевом центре. Но, как выяснилось при проверке, девушку никто не насиловал. Она встретилась с двумя знакомыми молодыми людьми и передала им свою золотую цепочку, которую они впоследствии заложили в ломбард, а на вырученные деньги арендовали квартиру. Здесь они пили спиртное, а позже добровольно совокуплялись. В конечном итоге девушка призналась, что оговорила знакомых.

http://www.stapravda.ru/20161130/lozhnyy_donos_ob_iznasilovanii_i_krazhe_sovershila_19letnyaya_st_98453.html