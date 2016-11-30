Хореографические коллективы ДДТ Ставрополя привезли медали со всероссийских конкурсов

Два конкурса – восемь побед / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Юные таланты хореографических коллективов Ставропольского Дворца детского творчества привезли восемь призовых медалей со всероссийских конкурсов. Танцевальный коллектив «Весна» блестяще выступил в Краснодаре на Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Триумф». Новая хореографическая постановка «Веселушки» и уже полюбившийся зрителям танец «Робот Бронислав» стали лучшими в номинациях «Народный танец» и «Детский танец». Кубки и дипломы лауреатов третьей степени получили участники композиции «Улица широкая» в номинации «Народный танец», а также исполнители ирландского танца в категории «Малые формы». А в Невинномысске на Всероссийском конкурсе хореографии «Звездная осень» ансамбль «Заряночка» за номер «Война» в номинации «Патриотический танец» стал лауреатом первой степени. Новая постановка «Сохраним» стала первой в номинации «Современная хореография». Также дипломами лауреатов второй степени отмечены исполнители хореографических композиций «Печка» и «Однажды в джунглях».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161130/khoreograficheskie_kollektivy_ddt_stavropolya_privezli_medali_so_98423.html