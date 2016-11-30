К исправительным работам приговорен житель Невинномысска за кражу мобильного телефона
В Невинномысске мужчина, выпив горячительного, решил прогуляться по городу. На обочине дороги гражданин увидел припаркованную легковушку, окна которой были открыты. В салоне автомобиля лежала чехол-книжка, в которой находились сотовый телефон и 10000 рублей. Пользуясь отсутствием хозяина, злоумышленник забрал мобильник и деньги и был таков. Общая сумма ущерба составила 18500 рублей.
Вскоре вора задержали и ему пришлось отвечать за содеянное по закону. В судебном заседании любитель чужого добра свою вину признал полностью. Как сообщила Е. Воробьева, помощник мирового судьи судебного участка №4 Невинномысска, вердикт в отношении чересчур предприимчивого гражданина был таков: четыре месяца исправительных работ. А десять процентов от заработка осужденного будут перечисляться в доход государства.