Известному ставропольскому журналисту Борису Прохорову исполнилось 75 лет

За плечами у известного не только на Ставрополье журналиста Бориса Васильевича Прохорова бурная и насыщенная творческая биография. Хотя многим его коллегам так и не удалось уговорить сегодняшнего юбиляра, чтобы он написал мемуары. Пожалуй, это была бы занимательная документальная повесть. В каких только переделках не приходилось побывать!

В 1974 году поступил в штат газеты «Известия». Сначала собственным корреспондентом и заведующим корреспондентским пунктом по Хабаровскому краю, Амурской области и Чукотскому автономному округу. В 1979 – 1987 годах работал собкором в Киргизии. В те годы газета «Известия», издателем которой являлся Президиум Верховного Совета СССР, выходила громадным тиражом – свыше девяти миллионов экземпляров. Конечно, в штат такого издания зачисляли только опытных, как тогда говорили, маститых журналистов. А пригласили Бориса Васильевича после публикации его очерка «Цветы в чужом саду». В нем он рассказал о строителе Николае Бондаренко, про которого в профкоме строительного треста наговорили немало нелестного. Но как вышел на первомайскую демонстрацию этот самый Николай Бондаренко, взяв за руки шестерых нарядно одетых детей, и прошагал он с ними по главной площади города, журналист Прохоров понял: нет, не может быть плохим такой человек. На планерке у главного редактора легендарный журналист Анатолий Аграновский лишь спросил: «А почему автор этого очерка до сих пор не в штате «Известий»?».

К началу работы в этой газете Борису Прохорову исполнилось 33 года. Свое журналистское крещение получил в «Амурской правде», в 1968-м начал работать заместителем редактора краевой газеты «Молодой дальневосточник», потом главным редактором. Тираж молодежной газеты при новом редакторе увеличился почти в три раза.

«Известинский» период Бориса Прохорова окрашен яркими, порывистыми красками. Телетайп собкора отстукивал в редакцию газеты статьи и очерки об увиденном в уссурийской тайге или в горах Памира, на дальней пограничной заставе или в пяти минутах ходьбы от корпункта... Он рассказал о строителях Верхне-Нарынского каскада ГЭС, нового города Нарына, восточного участка БАМа, оленеводах Чукотки, змеелове В. Озаровском, былинном богатыре Козонкуле, ученых Тянь-Шанской высокогорной физико-географической станции... А еще поведал о нависшей техногенной угрозе над озером Иссык-Куль. Очерк Бориса Прохорова «Голубая тревога» вошел в публицистический сборник «Разведка боем», вышедший в издательстве «Кыргызстан».

Из Прохорова мог бы выйти писатель, но он всегда считал и продолжает считать себя журналистом. В 1979 году в Дальневосточном книжном издательстве вышел художественно-документальный сборник «Свет и тени», где были представлены очерки, рассказы и повести о сотрудниках милиции. В их основу положены реальные факты. Закрывался сборник повестью Бориса Прохорова «Семь дней в декабре». Жюри Всесоюзного конкурса на лучшее произведение о милиции присудило его повести третью премию. Вторая досталась Станиславу Говорухину за телесериал «Место встречи изменить нельзя», а первая – Юлиану Семенову за роман «ТАСС уполномочен заявить...».

Накануне 75-летнего юбилея журналиста в Ставропольской городской первичной организации Союза журналистов, где состоит Борис Васильевич Прохоров, решено систематизировать его наиболее значимые публикации. Кстати, счет их пошел на тысячи. Особый массив в этом перечне связан с работой Б. Прохорова в Ставрополе. В наш город он приехал в 1988 году, будучи собственным корреспондентом «Строительной газеты». Приехал в бурное перестроечное время, в республиках Северного Кавказа было неспокойно. Не так давно, вспоминая о том времени, Борис Васильевич рассказал, что его ставропольская квартира превратилась в корреспондентский пункт: в отдельной комнате был установлен телетайп для передачи в редакцию материалов (Интернета тогда еще не было), в другой – его рабочий кабинет. Супругу его Юлию Михайловну с полным правом можно назвать первым читателем Прохорова-журналиста. Кстати, в нынешнем году Прохоровы отметили полувековой юбилей своей семьи.

В Ставрополе, оберегая супругу от лишних волнений, никогда не сообщал ей о своих опасных командировках в «горячие точки». А приехав, отшучивался. О том, что доводилось видеть мужу «на войне», Юлия Михайловна могла только догадываться, читая опубликованные корреспонденции... В те годы «Строительная газета» тоже перестраивалась, сменила название: сначала «Рабочая трибуна», затем просто «Трибуна». Борис Васильевич был единственным журналистом, который представлял интересы этой газеты на Северном Кавказе. «Трибуна» открыла однажды свой номер портретом журналиста в военном обмундировании на фоне военного вертолета с подписью: «Наш собственный корреспондент Борис Прохоров отправляется на боевое задание».

По роду своей профессии Борису Прохорову первому приходилось иметь дело с событиями, дотоле неизведанными и дикими по своей жестокости: захват в заложники пассажиров междугородних автобусов, кровавое побоище террористов в городе Буденновске, вторжение чеченских боевиков в Дагестан, взрывы в Каспийске, захват бандитами школы в Беслане. Не обходил он и сложные нравственные темы, попытки обеления фашистских прихвостней, злоупотребления чиновников и многие другие.

Если собрать воедино все написанное Борисом Прохоровым только в ставропольский период, за что он награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» и удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», то можно увидеть яркую палитру всех важных событий, которые сопровождали жизнь каждого из нас.

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Итак, ему 75 лет. Он бодр, здоров, ежедневно гуляет по парку «Центральный». Сопровождает его неизменный друг – собака по кличке Белка. Он пишет, иногда печатается, встречается с коллегами. Сын Артем живет в Канаде, дочь Юля – в Бишкеке. Недавно они приезжали в Ставрополь в гости. Обрадовали Бориса Васильевича.

Николай БЛОХИН, член Союза журна-листов России

http://www.stapravda.ru/20161130/izvestnomu_stavropolskomu_zhurnalistu_borisu_prokhorovu_ispolnil_98426.html