Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
30 ноября 2016 г.
Фестиваль во имя дружбы / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе

В краевом центре под эгидой Дома дружбы состоялся музыкальный фестиваль армянской культуры. Как сообщает пресс-служба администрации города, яркую концертную программу подготовила творческая молодежь. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные коллективы и ритм-группа. А финальным аккордом концерта стала театрализованная миниатюра и дефиле в национальных костюмах. Кроме того гости увидели экспозицию «Ремесла, ставшие искусством», а также попробовали блюда и напитки на ярмарке армянских продуктов.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев отметил значимость мероприятия для города и подчеркнул, что за последние годы в краевом центре удалось выстроить систему межнационального и межконфессионального взаимодействия.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161130/festival_armyanskoy_kultury_proveli_v_stavropole_98424.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Культура
Хореографические коллективы ДДТ Ставрополя привезли медали со всероссийских конкурсов
Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе
Новая творческая площадка для молодежи ARTeria открылась в Ставрополе
Ставропольская «Грация» ярче всех зажгла «Огни Большого города»
Проблемы сохранения объектов культурного наследия обсудили в Кисловодске
Ставрополь
Депутаты Ставрополья держат на контроле вопрос введения курортного сбора
Общественный совет при МФД по Ставрополье провел итоговое заседание
2,5 миллиона рублей получили на проезд малоимущие ставропольские студенты
Развитие сферы инноваций обсудили в минэкономразвития Ставрополья
В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее украшения фасадов и витрин к Новому году

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!