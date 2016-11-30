Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе

Фестиваль во имя дружбы / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

В краевом центре под эгидой Дома дружбы состоялся музыкальный фестиваль армянской культуры. Как сообщает пресс-служба администрации города, яркую концертную программу подготовила творческая молодежь. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные коллективы и ритм-группа. А финальным аккордом концерта стала театрализованная миниатюра и дефиле в национальных костюмах. Кроме того гости увидели экспозицию «Ремесла, ставшие искусством», а также попробовали блюда и напитки на ярмарке армянских продуктов.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев отметил значимость мероприятия для города и подчеркнул, что за последние годы в краевом центре удалось выстроить систему межнационального и межконфессионального взаимодействия.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161130/festival_armyanskoy_kultury_proveli_v_stavropole_98424.html