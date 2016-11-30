Фермеров-нарушителей на Ставрополье наказывают за не соблюдение ветеринарных норм

Управа на «строптивых» нарушителей / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

В последнее время ветеринарам Ставрополья все чаще приходится прибегать к крайним мерам, обращаясь в судебные инстанции, чтобы заставить строптивых нарушителей ответить за несоблюдение ветеринарного законодательства.

Так, в Нефтекумском районе в ходе проверки с участием госинспекторов ветеринарной службы Ставрополья был оштрафован глава одного из крестьянских (фермерских) хозяйств. Причина – нарушение ветеринарного законодательства в сфере содержания сельскохозяйственного поголовья. На нарушителя был наложен штраф 40 тысяч рублей. Однако глава КФХ все тянул с выплатой штрафных санкций. В результате в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы дела для рассмотрения переданы в мировой суд Нефтекумского района. В итоге судебная инстанция признала фермера виновным в совершении административного правонарушения, подвергнув его наказанию в виде обязательных работ на срок 20 часов.

Вот еще один свежий пример. Индивидуальный предприниматель из того же района не прислушивался к требованиям ветеринарного законодательства в части проведения обязательных ветеринарных обработок мелкого рогатого скота против сибирской язвы, что в последнее время очень актуально в целом для России из-за резонансных событий в Ямало-Ненецком автономном округе.

В связи с этим управление ветеринарии СК информировало прокуратуру Нефтекумского района, которая вскоре передала дело в суд. В итоге нефтекумская Фемида обязала местного фермера провести ветеринарные обработки всего имеющегося поголовья мелкого рогатого скота против сибирской язвы. Фермера Нефтекумского района ожидает наказание в виде обязательных работ.

http://www.stapravda.ru/20161130/fermerovnarushiteley_na_stavropole_nakazyvayut_za_ne_soblyudenie_98420.html