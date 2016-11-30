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Факты незаконной перевозки крупного рогатого скота ежедневно выявляются в Ставропольском крае

Не проходит и дня, чтобы в краевое управление ветеринарии не поступали сводки о случаях незаконной перевозки живых грузов и животноводческой продукции. Вот несколько последних типичных историй.

В Кировском районе главный государственный инспектор отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии СК совместно с сотрудниками полиции остановил автомобиль, водитель которого перевозил партию крупного рогатого скота из села Арзгир в село Пролетарское Прохладненского района Кабардино-Балкарии без ветеринарных сопроводительных документов. Владельцу живности теперь придется уплатить штраф.

Ожидает его и другой нарушитель, перевозивший несколько туш говядины из села Красный Маныч Туркменского района в село Винсады Предгорного. А задержали его в Благодарненском районе без ветеринарных сопроводительных документов главный государственный инспектор ветуправления и сотрудники полиции.

Не нашлись они и у другого лихого водителя, тайно перевозившего партию крупного рогатого скота и одну лошадь из с. Джалга Ипатовского района в с. Экажево Назрановского района Республики Ингушетия. А с поличным его взяли в Александровском районе во время совместного рейда главного государственного инспектора отдела регионального государственного ветеринарного надзора и сотрудников полиции. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначено наказание в виде административного штрафа.

В поле зрения проверяющих попал и владелец крупного рогатого скота в Георгиевском районе, не представивший никаких документов на живность. В результате ему выдано предписание о необходимости постановки животных на профилактический карантин и проведения обязательных исследований и обработок, которые будут проверены по истечении указанного срока.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161130/fakty_nezakonnoy_perevozki_krupnogo_rogatogo_skota_ezhednevno_vy_98419.html
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