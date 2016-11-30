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30 ноября 2016 г.

До конца года на Ставрополье услугами МФЦ воспользуются около 2 млн человек

V Конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» прошла под эгидой Агентства стратегических инициатив. Затача — продвижение новых проектов при участии информагентства «ТАСС». Инструменты создания благоприятного климата обсуждали на разных площадках представители федеральной власти, регионов, бизнеса, институтов развития и СМИ. Ставропольскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства – министр экономического развития края Андрей Мурга.

Участники конференции обсуждали вопросы организации конструктивного взаимодействия предпринимателей с региональными властями по улучшению инвестиционного и делового климата, проблемы инвесторов, механизмы и инструменты получения обратной связи с бизнесом, позволяющие наиболее эффективно оценивать меры по улучшению условий, создаваемых в субъектах РФ, для ведения предпринимательской деятельности.

Одним из ключевых шагов, по мнению участников диалога, является автоматизация процессов взаимодействия и создание электронных площадок, позволяющих оформить разрешительную документацию на подключение к сетям в режиме реального времени и «одного окна», а также усовершенствование процедур услуг Росреестра и Роскадастра.

В ходе конференции были рассмотрены успешные практики регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе и механизмы автоматизации процессов документооборота. – Один из важнейших шагов – прямое взаимодействие бизнеса и власти, чтобы у чиновников было меньше поводов для принятия субъективных решений. В этом году на Ставрополье мы открыли многофункциональные центры для бизнеса, где предприниматели могут получить более 100 видов услуг без хождения по инстанциям, – подчеркнул Андрей Мурга, комментируя итоги участия региона в конференции.

По словам министра, до конца года услугами МФЦ края воспользуются около 2 млн человек.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161130/do_kontsa_goda_na_stavropole_uslugami_mfts_vospolzuyutsya_okolo__98455.html
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