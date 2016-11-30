Декада приемов граждан проходит на Cтаврополье / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Депутаты краевой Думы провели прием граждан.

В Ставрополе с горожанами пообщался председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов. На встрече поднимали вопросы организации центра поддержки людей без определенного места жительства, просили оказать помощь матери-одиночке, которая осталась без жилья, и рассказывали, какие улицы города нуждаются в благоустройстве. Спикер выслушал всех пришедших и взял на личный контроль ряд вопросов.

За помощью в разрешении самых разных проблем в этот день могли обратиться не только ставропольцы, но и жители Буденновска, где Геннадий Ягубов провел выездной прием. Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Так, учительница одной из сельских школ попросила помощи в восстановлении музея боевой славы, который когда-то был одним из лучших в крае. Из-за проблем с помещением его расформировали, однако сейчас есть и помещение, и сотрудник, готовый наладить работу музея. Председатель Думы СК подчеркнул значимость патриотического воспитания детей, попросил подготовить смету расходов и пообещал оказать необходимую помощь.

– Одна из основных обязанностей депутата – это общение с избирателями. Мы постоянно проводим такие приемы. Работа эта сложная, потому что за каждым вопросом стоят судьбы людей. Человек, который к нам пришел, ждет помощи. И наша задача сегодня – максимально помочь каждому, – отметил Геннадий Ягубов.

В рамках декады приемов встречу с жителями Ставрополя провел первый зампред Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов. С активом города, старшими домов, председателями уличных комитетов депутат обсудил пути дальнейшего развития хозяйственного комплекса города.

– Сейчас запускается федеральная программа благоустройства дворовых территорий. Подобная программа действует в городе уже давно, и теперь, когда будет возможна помощь центра в этом вопросе, совместные усилия населения и власти по благоустройству среды проживания становятся более ценными. Только вместе мы сможем двигаться дальше в деле благоустройства наших дворов. Вам на местах виднее, а наше дело – работать над реализацией ваших наказов, – обратился к присутствующим Дмитрий Судавцов.

Выездной прием граждан в Апанасенковском районе провел и депутат Игорь Андрющенко. На приеме побывали семь человек, которые озвучили острые проблемы социальной сферы, сельского хозяйства, транспортной отрасли и ЖКХ. В трех случаях проблемы нашли оперативное положительное решение. По остальным вопросам жителям даны подробные консультации.

О своих проблемах депутатам рассказали и жители Шпаковского района, где прием вели Петр Марченко и Сергей Чурсинов. Во встрече также участвовали и представители исполнительной власти района. К депутатам обратились 25 жителей из Михайловска, Пелагиады, Дубовки, Казинки, Верхнерусского. Они поднимали вопросы ремонта дорог, установки уличного освещения, строительства спортивных площадок, благоустройства улиц поселений района, проблемы водоснабжения, транспортного обеспечения, безопасности дорожного движения, строительства детского сада и обеспечения транспортом амбулатории села Верхнерусского. Все заявители получили профессиональные консультации, а по ряду вопросов в соответствующие структуры будут направлены депутатские запросы.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161130/dekada_priemov_grazhdan_prokhodit_na_ctavropole_98415.html