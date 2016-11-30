Бюджет Ставропольского края на 2017 год принят

На очередном заседании Думы СК принят бюджет Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. В заседании принял участие губернатор Владимир Владимиров, депутаты от Ставрополья в Госдуме РФ.

Проект закона представила заместитель председателя регионального правительства – министр финансов Лариса Калинченко. Она отметила основные характеристики главного финансового документа края. Одна из главных особенностей – нацеленность на сокращение в трехлетней перспективе бюджетного дефицита и госдолга региона.

Как прозвучало, прогноз социально-экономического развития предполагает ежегодный рост собственных доходов края в ближайшие три года на уровне 5%.

С другой стороны, ряд решений, принятых на федеральном уровне, существенно снизит поступления в региональную казну. Только изменение системы распределения акцизов на ГСМ и алкогольную продукцию, некоторые другие коррективы в целом уменьшат в 2017 году поступления в краевой бюджет более чем на 3,5 миллиарда рублей.

Таким образом, в 2017 году объем доходов краевого бюджета планируется в сумме 79 миллиардов рублей, расходов – 82,5 миллиарда рублей. Дефицит – 3,5 миллиарда рублей.

При этом 66% расходов бюджета будет направлено на образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

В частности, в бюджете на 2017 год предусмотрено выделение дополнительно 300 миллионов рублей на замену окон и ремонт кровли в образовательных учреждениях.

Министр финансов края напомнила, что 2017 год объявлен на Ставрополье Годом местных инициатив. Это нашло отражение и в бюджете: 200 миллионов рублей будет направлено муниципальным образованиям на реализацию проектов, поддержанных жителями поселений края.

Более 300 миллионов рублей дополнительно планируется направить на поддержку импортозамещения в сельском хозяйстве – овощеводстве и животноводстве.

– Рассматриваемый документ является компромиссом между обеспечением социального развития, устойчивости экономики и сбалансированностью бюджета, – подытожила выступление Лариса Калинченко.

В обсуждении законопроекта принял участие Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что общей задачей для исполнительной и законодательной власти региона является не только формирование расходов краевой казны, но и привлечение в нее дополнительных доходных поступлений.

– У нас могут быть разные взгляды, разная партийная принадлежность, но все мы живем в одном крае. И мы должны не только тратить деньги, но и привлекать их сюда. Сейчас идет работа над проектом российского бюджета, обсуждаются федеральные законодательные механизмы. Призываю вас встать рядом со мной, чтобы отстаивать на этом уровне интересы Ставрополья. И точно так же я встану рядом с вами, чтобы бороться за любые дополнительные поступления в краевой бюджет, – обратился губернатор к федеральным и краевым парламентариям.

Закон о бюджете Ставрополья был принят краевыми депутатами в двух чтениях.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161130/byudzhet_stavropolskogo_kraya_na_2017_god_prinyat_98416.html