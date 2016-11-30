Больше 1 млн рублей ежемесячно переплачивают за воду и свет в Ставрополе те, у кого нет счетчиков

Мы уже неоднократно обращались к вопросу о том, что владельцам жилья, не оснастившим его счетчиками, приходится платить за воду и электроэнергию по нормативам, но с «утяжелением» в виде повышающего коэффициента. До конца этого года он составляет 1,4. Но уже с января 2017 года возрастет до 1,5. Применяется коэффициент для неоприборенных жилых помещений, где есть техническая возможность установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

В Ставрополе таких помещений по-прежнему остается немало, сообщили в городском расчетном центре. Примерно по 6900 лицевым счетам платежи за коммунальные ресурсы рассчитываются по нормативам потребления с учетом повышающего коэффициента. В итоге ежемесячно коэффициент «съедает» из карманов собственников около 1,2 миллиона рублей. А за первые месяцы его применения (с июля по октябрь включительно) в общей сложности граждане должны были заплатить плюсом уже около 4,5 миллиона рублей.

В СГРЦ подчеркивают, что введение коэффициентов не повлекло массовой установки приборов учета. За период начала действия расчетов с повышающими коэффициентами они появились лишь в 302 жилых помещениях.

Добавим, что расчеты платежей за коммунальные услуги повышающими коэффициентами актуальны и для тех владельцев квартир, где приборы учета неисправны или своевременно не прошли поверку. То же самое касается собственников, вовремя не предоставляющих сведения о показаниях счетчиков. Исполнитель коммунальной услуги в таком случае вправе провести проверку состояния приборов и достоверность их показаний. При недопуске его специалистов в помещение два раза и более составляется соответствующий акт, а плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающих коэффициентов.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161130/bolshe_1_mln_rubley_ezhemesyachno_pereplachivayut_za_vodu_i_svet_98439.html