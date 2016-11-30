Пособие для студентов / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.
2,5 миллиона рублей получили на проезд малоимущие ставропольские студенты
15 ноября завершен прием документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд, которое выплачивается студентам очной формы обучения, не достигшим 23 лет и признанным малоимущими. Как показал анализ министерства труда и социальной защиты населения СК, количество студентов, обратившихся за пособием, увеличилось. В прошлом году было 2029 студентов, им выплачено из бюджета 2,3 миллиона рублей, в 2016 году – 2143 студента получили 2,5 миллиона.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161130/25_milliona_rubley_poluchili_na_proezd_maloimuschie_stavropolski_98437.html
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