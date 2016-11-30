2,5 миллиона рублей получили на проезд малоимущие ставропольские студенты

15 ноября завершен прием документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд, которое выплачивается студентам очной формы обучения, не достигшим 23 лет и признанным малоимущими. Как показал анализ министерства труда и социальной защиты населения СК, количество студентов, обратившихся за пособием, увеличилось. В прошлом году было 2029 студентов, им выплачено из бюджета 2,3 миллиона рублей, в 2016 году – 2143 студента получили 2,5 миллиона.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161130/25_milliona_rubley_poluchili_na_proezd_maloimuschie_stavropolski_98437.html