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29 ноября 2016 г.

Жителя Нефтекумска пытались убить с помощью гранаты, упакованной в коробку из-под сока

Ночью 4 ноября к ветровому стеклу автомобиля, припаркованного у одного из многоквартирных домов в Нефтекумске, была прикреплена ручная боевая граната, упакованная в коробку из-под сока. При снятии коробки со стекла граната должна была взорваться. Потерпевший заподозрил неладное, развязал веревку и только потом снял взрывоопасную коробку с ветрового стекла.

Нефтекумским межрайонным следственным отделом (МСО) краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, заведено уголовное дело за покушение на убийство.

Следствие просит помощи в установлении подозреваемого. Обладающие информацией могут позвонить в Нефтекумский МСО по телефонам: 8 (865-58) 4-35-50 или на короткий номер 02.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161129/zhitelya_neftekumska_pytalis_ubit_s_pomoschyu_granaty_upakovanno_98407.html
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