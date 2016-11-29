Закон о капремонте жилья на Ставрополье нуждается в корректировке

О том, как выполняется краткосрочный план региональной программы капремонта в многоквартирных домах, говорили участники заседания комитета Думы СК по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

Заместитель председателя комитета Александр Сысоев отметил, что собираемость взносов на капремонт сегодня превышает 80%.

– Люди платят за ремонт многоквартирных домов из собственного кармана, и они вправе требовать прозрачности движения средств и качества выполняемых работ, – отметил депутат.

Как пояснил гендиректор некоммерческой организации СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Евгений Бражников, программа планируется на трехлетку. В текущей, которая закончится уже через месяц, должно быть отремонтировано 696 домов на общую сумму 1 млрд 784 млн руб. Из них уже готовы 330 домов, приняты, правда, только 60.

Первый заместитель министра ЖКХ СК Ольга Силюкова добавила, что по большинству несданных домов работы ведутся на разных этапах. За исключением 19 домов – памятников архитектуры федерального и регионального значения, в отношении которых конкурсные процедуры завершены, но ремонтные работы пока не начинались. Связано это с тем, что конкурсы по этим домам пришлось проводит несколько раз – не могли найти подрядчика, который готов справиться с такой эксклюзивной работой.

Было отмечено, что фондом капремонта поздно начаты работы по составлению сметной документации и проведению конкурсных процедур для заключения договоров с подрядчиками на выполнение ремонтных работ, соответственно, упущено время. Вот и приходится сегодня ремонтировать дома в неблагоприятных погодных условиях.

Тем не менее Евгений Бражников заверил собравшихся, что трехлетний план по капремонту выполняется примерно на 95% и большинство объектов будет отремонтировано в срок.

– Оплатить только, возможно, не все успеем вовремя. Что-то оплатим уже после Нового года, – резюмировал он.

Не так радужно выглядели и отчеты муниципалитетов. В четырех территориях – это Ставрополь, Невинномысск, Ессентуки и Петровский район – депутаты путем нехитрого сложения насчитали более 30 домов, где к ремонтным работам еще никто не приступал, хотя конкурсные процедуры там завершены.

Например, в Ессентуках в по трем домам подрядчиков определили еще два месяца назад, но рабочих жильцы не дождались до сих пор.

– Причем дома эти совершенно не проблемные, ничего не мешало приступать к ремонту, – выразила недоумение начальник ПТО управления ЖКХ администрации города-курорта Светлана Фокеева. – Теперь зима календарная уже почти наступила, а там фасады, крыша… Как теперь их ремонтировать!

Депутаты попросили на будущее министерство ЖКХ и Фонд капремонта готовить для заседаний актуальную информацию, чтобы можно было делать верные выводы и вовремя корректировать подходы к решению накопившихся проблем.

Как рассказала председатель Ставропольской общественной организации «ЖКХ-контроль» Алла Седых, к ним регулярно поступают жалобы от граждан. Фасады штукатурят при минусовых температурах, и ясно, что такая штукатурка отвалится ,как только потеплеет. Зачастую во время ремонта крыш, дожди заливают квартиры верхних этажей, и никто не несет за это ответственности. За средства больших многоквартирных домов, где высокая собираемость взносов, ремонтируют маленькие двухэтажные дома, где сборы невелики и вернуть потраченные на них деньги не получится и за 40 лет.

Ольга Силюкова согласилась, что нередки ситуации, когда на ремонт небольшого дома тратятся несоизмеримые суммы, «потому что собственникам захотелось сделать себе сказку». А поскольку эти затраченные средства через Фонд капремонта, по сути, берутся в долг у жильцов других домов, то не понятно, сколько же им придется ждать своей очереди. Если так пойдет дальше, то и до своеобразной ЖКХ-пирамиды недалеко.

– Поэтому необходимо уже сегодня собственникам при составлении краткосрочных планов и строительных смет объяснить, что за собранные деньги можно отремонтировать, а что нельзя, какие материалы доступны, а какие нет. И эта ответственность лежит и на муниципалитетах, и на региональном операторе, – отметила Ольга Силюкова.-

Большой проблемой являются памятники архитектуры, в которых сегодня расположены частные квартиры.

Например, там невозможно проводить замену несущих балок при перекрытии крыши, даже если они прогнили и проваливаются, потому что это уже будет реконструкция, а не капремонт. Нельзя вместо мягкой кровли возвести шатровую крышу, хотя очень часто только такое кардинальное решение может решить проблему текущего потолка.

По-прежнему острой остается проблема саботирования платежей на капремонт жильцами четырехквартирных домов. Собственники привыкли самостоятельно следить за состоянием своих домов и неплохо справляются с этой задачей. К тому же коммунальные сети там, как правило, индивидуальные. Общее имущество – только крыша. И было бы разумно не привлекать эту категорию собственников жилья к участию в программе капремонта. Но решить эту проблему может только федеральный законодатель, поэтому депутат Юрий Белый предложил выступить с соответствующей законодательной инициативой и передать ее наверх.

Вскрылась и неожиданная проблема: 70-летние граждане, имеющие льготы по взносам на капремонт, и 80-летние, полностью освобожденные законодателем от его уплаты, зачастую не могут воспользоваться своим правом, так как в квартире практически всегда прописано и более молодое поколение – дети или внуки.

Депутаты высказали мнение, что Закон о капремонте явно нуждается в корректировке, и готовы подготовить соответствующие законодательные инициативы.

http://www.stapravda.ru/20161129/zakon_o_kapremonte_zhilya_na_stavropole_nuzhdaetsya_v_korrektiro_98410.html