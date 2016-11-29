За вырубку акаций житель Изобильненского района может сесть на 4 года

Фото: из архива газеты «СП»

В Изобильненском районе следователями местного отдела МВД возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Установлено, что местный житель срубил 132 дерева белой акации на территории лесничества.

Личность криминального дровосека установлена. С его слов, похищенные деревья он предполагал использовать в качестве строительного материала. Сумма причиненного ущерба составила около 73 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, максимальное наказание обвиняемому по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161129/za_vyrubku_akatsiy_zhitel_izobilnenskogo_rayona_mozhet_sest_na_4_98395.html