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29 ноября 2016 г.

Выехав из Ставрополя в аэропорт, водитель насмерть сбил пешехода

28 ноября в 18 часов водитель автомашины «Шевроле Ланос» ехал из Ставрополя в аэропорт «Шпаковский». На пятом километре трассы он проявил невнимание, не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

61-летний житель Михайловска скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Световозвращающих элементов в одежде погибшего не было. Водитель иномарки – 40-летний житель Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/vyekhav_iz_stavropolya_v_aeroport_voditel_nasmert_sbil_peshekhod_98414.html
Фотография к статье Выехав из Ставрополя в аэропорт, водитель насмерть сбил пешехода

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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