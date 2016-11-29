Корпоративный филиал ВТБ в СКФО предоставил кредит в размере 120 млн рублей крупнейшему производителю колбасной продукции в Республике Северная Осетия – Алания — ООО «ДА», которое работает на рынке республики под брендом «ДюбуА». Предоставленные заемные средства сроком на 3 года будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

Руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко отметил: «Важным аспектом для успешного развития филиала ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе является поддержка передовых предприятий в республиках Северного Кавказа. Финансирование одного из лидеров мясоперерабатывающей промышленности на юге России и крупнейшего производителя колбасной продукции в РСО-Алания компании «ДА» – это убедительное подтверждение наших намерений укреплять позиции ВТБ в округе».

«Небольшим региональным компаниям пищевой промышленности очень сложно конкурировать с сетевыми крупными предприятиями. Мы успешно справляемся с этой задачей практически четверть века. Обеспечиваем не только жителей РСО-Алания качественной колбасной продукцией по доступной цене, но и активно выходим на новые рынки, – прокомментировал собственник ООО «ДА» Дмитрий Дюбуа. — ВТБ в СКФО обладает большим опытом работы с предприятиями пищевой промышленности в регионе. Отлично понимает всю специфику отрасли. Мы настроены на взаимовыгодное конструктивное сотрудничество с нашим финансовым партнером».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161129/vtb_profinansiroval_krupneyshego_proizvoditelya_kolbasnoy_produk_98427.html