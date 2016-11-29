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29 ноября 2016 г.

Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» уступили барнаульскому «Университету» в упорной борьбе

Волейбол
Фото: из архива газеты «СП»

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска уступила в двух встречах соперникам из барнаульского «Университета — 1:3 и 2:3 и догнала их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмое-девятое места в турнире из 12 коллективов.

10 и 11 декабря георгиевцы проведут две игры в Екатеринбурге против местной команды «Локомотив-Изумруд», находящейся двумя позициями выше наших ребят в турнирной таблице.

 

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161129/voleybolisty_transgazstavropol_ustupili_barnaulskomu_universitet_98403.html
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