Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» уступили барнаульскому «Университету» в упорной борьбе

Фото: из архива газеты «СП»

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска уступила в двух встречах соперникам из барнаульского «Университета — 1:3 и 2:3 и догнала их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмое-девятое места в турнире из 12 коллективов.

10 и 11 декабря георгиевцы проведут две игры в Екатеринбурге против местной команды «Локомотив-Изумруд», находящейся двумя позициями выше наших ребят в турнирной таблице.

http://www.stapravda.ru/20161129/voleybolisty_transgazstavropol_ustupili_barnaulskomu_universitet_98403.html