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29 ноября 2016 г.

В Светлограде открыли современный спецприемник для арестованных

В Светлограде состоялось открытие специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту

В отделе МВД по Петровскому району состоялось открытие специального приемника для содержания подвергнутых административному аресту. Спецприемник рассчитан на единовременное пребывание более 50 человек. Оборудовано 11 камер, оснащенных спальными местами, установлено современное санитарно-техническое оборудование, имеется медицинский кабинет.

Здание оборудовано всеми видами сигнализации: охранной, пожарной, тревожной, вызывной. Территория и здание оборудованы 32 видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161129/v_svetlograde_otkryli_sovremennyy_spetspriemnik_dlya_arestovanny_98396.html
Фотография к статье В Светлограде открыли современный спецприемник для арестованных
В Светлограде состоялось открытие специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту
В Светлограде состоялось открытие специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту
Фото: 26.мвд.рф
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