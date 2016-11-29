В Светлограде открыли современный спецприемник для арестованных

В отделе МВД по Петровскому району состоялось открытие специального приемника для содержания подвергнутых административному аресту. Спецприемник рассчитан на единовременное пребывание более 50 человек. Оборудовано 11 камер, оснащенных спальными местами, установлено современное санитарно-техническое оборудование, имеется медицинский кабинет.

Здание оборудовано всеми видами сигнализации: охранной, пожарной, тревожной, вызывной. Территория и здание оборудованы 32 видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161129/v_svetlograde_otkryli_sovremennyy_spetspriemnik_dlya_arestovanny_98396.html