В Ставрополе в подвале многоэтажки скончался пенсионер
В краевом центре проводится проверка по факту смерти 65-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. Его труп был обнаружен жильцами дома в одном из подвальных помещений многоквартирного дома 25 ноября.
Мужчина скончался от вторичной кардиомиопатии, острой сердечной недостаточности, считают эксперты.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/v_stavropole_v_podvale_mnogoetazhki_skonchalsya_pensioner_98405.html
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