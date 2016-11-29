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29 ноября 2016 г.

В Ставрополе в подвале многоэтажки скончался пенсионер

В краевом центре проводится проверка по факту смерти 65-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. Его труп был обнаружен жильцами дома в одном из подвальных помещений многоквартирного дома 25 ноября.

Мужчина скончался от вторичной кардиомиопатии, острой сердечной недостаточности, считают эксперты.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/v_stavropole_v_podvale_mnogoetazhki_skonchalsya_pensioner_98405.html
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