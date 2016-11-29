В селе Александровском состязались юные баскетболисты
В селе Александровском состоялись соревнования по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений района 2002 года рождения и моложе. В них участвовали по шесть команд юношей и девушек. Юных любителей баскетбола приветствовал начальник отдела физической культуры и спорта районной администрации Владимир Шеховцов.
Среди юношей и девушек первенствовали команды СОШ № 2 села Александровского, которые тренирует И. Александров. Команды-призеры были награждены Почетными грамотами, а их игроки — медалями.
По итогам соревнований скомплектованы сборные команды Александровского района по баскетболу для участия в VIII летней Спартакиаде учащихся Ставропольского края в 2017 году.
Фото предоставлено администрацией Александровского района