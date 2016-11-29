В Пятигорске автоледи врезалась в камень, машина перевернулась

В Пятигорске 28 ноября в 22 часа девушка-водитель легковой автомашины въехала в камень, машина перевернулась, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В ДТП пострадала пассажирка – 18-летняя пятигорчанка, которая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. За рулем «ВАЗа» находилась 21-летняя жительница Пятигорска, стаж вождения у которой составляет два года.

http://www.stapravda.ru/20161129/v_pyatigorske_avtoledi_vrezalas_v_kamen_mashina_perevernulas_98413.html