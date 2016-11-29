Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
29 ноября 2016 г.

В кисловодском дельфинарии детям дарят световозвращатели

В кисловодском дельфинарии с входным билетом дети получают световозвращатели

Единственный на Северном Кавказе дельфинарий в г Кисловодске присоединился к акции по популяризации световозвращающих элементов, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Артисты на каждом выступлении дарят юным посетителям набор светящихся наклеек: на входных билетах организаторы поместили разъяснительную информацию. Необычная акция действует в выходные дни во время льготных и бесплатных представлений для детей из санаториев, реабилитационных центров.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/v_kislovodskom_delfinarii_detyam_daryat_svetovozvraschateli_98382.html
Фотография к статье В кисловодском дельфинарии детям дарят световозвращатели
В кисловодском дельфинарии с входным билетом дети получают световозвращатели
В кисловодском дельфинарии с входным билетом дети получают световозвращатели
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Общество
Председателем Общественной палаты Ставрополья второго созыва выбран Николай Кашурин
В кисловодском дельфинарии детям дарят световозвращатели
Кочубеевский МФЦ – в числе победителей краевого конкурса
Интерактивные сказки показывают дошкольникам сотрудники ГИБДД
Акцию «Женщина с ребенком на руках» провели в Кочубеевском районе
Кисловодск
Проблемы сохранения объектов культурного наследия обсудили в Кисловодске
Александра Полянская из Кисловодска стала лауреатом конкурса «Золотое перо России»
Дату и время свадьбы ставропольцы смогут выбрать на портале госуслуг
В Кисловодске проверили качество домов для переселенцев
Строительство тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу начато в Кисловодске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!