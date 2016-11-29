В кисловодском дельфинарии детям дарят световозвращатели

Единственный на Северном Кавказе дельфинарий в г Кисловодске присоединился к акции по популяризации световозвращающих элементов, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Артисты на каждом выступлении дарят юным посетителям набор светящихся наклеек: на входных билетах организаторы поместили разъяснительную информацию. Необычная акция действует в выходные дни во время льготных и бесплатных представлений для детей из санаториев, реабилитационных центров.

http://www.stapravda.ru/20161129/v_kislovodskom_delfinarii_detyam_daryat_svetovozvraschateli_98382.html