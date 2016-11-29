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Грабитель скрылся на такси / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

В Георгевске уличный грабитель скрылся на такси

В Георгиевске возле одного из торговых центров к приезжему жителю Ростовской области подошел неизвестный. Применив физическую силу, злоумышленник отобрал у потерпевшего документы, деньги и скрылся на такси. Вскоре грабитель был задержан. Как выяснилось, он имеет несколько судимостей.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161129/v_georgevske_ulichnyy_grabitel_skrylsya_na_taksi_98430.html
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