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29 ноября 2016 г.

Сын убил отца и покончил жизнь самоубийством в Левокумском районе Ставрополья

78-летнего жителя села Урожайного Левокумского района, сообщили в краевом управлении СКР.

19 ноября в одном из домовладений в села были найдены тело пожилого мужчины с многочисленными повреждениями, от которых он умер на месте происшествия, и труп его 46-летнего сына с признаками самоубийства. У следствия есть доказательства, что именно сын избил отца до смерти. Видимо, ужаснувшись содеянным, он покончил жизнь самоубийством.

 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/syn_ubil_ottsa_i_pokonchil_zhizn_samoubiystvom_v_levokumskom_ray_98404.html
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