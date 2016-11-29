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29 ноября 2016 г.

Ставропольские самбисты успешно выступили на Всероссийском турнире по самбо в Ростове-на-Дону

На Всероссийском турнире по самбо среди юношей 1999-2000 годов рождения на кубок губернатора Ростовской области успешно выступила команда Ставрополя, которую тренирует заслуженный мастер спорта Руслан Кишмахов.

Первые места заняли: Имамшамиль Гусейнов (весовая категория до 48 кг) и Павел Василенко (до 52 кг), Абдулмуслим Махдиев (до 56 кг) и Станислав Курасов (до 65 кг). Они примут участие в первенстве России 2017 года.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161129/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_vserossiyskom_turni_98400.html
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