Ставропольские самбисты успешно выступили на Всероссийском турнире по самбо в Ростове-на-Дону

На Всероссийском турнире по самбо среди юношей 1999-2000 годов рождения на кубок губернатора Ростовской области успешно выступила команда Ставрополя, которую тренирует заслуженный мастер спорта Руслан Кишмахов.

Первые места заняли: Имамшамиль Гусейнов (весовая категория до 48 кг) и Павел Василенко (до 52 кг), Абдулмуслим Махдиев (до 56 кг) и Станислав Курасов (до 65 кг). Они примут участие в первенстве России 2017 года.

http://www.stapravda.ru/20161129/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_vserossiyskom_turni_98400.html