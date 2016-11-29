Ставропольские девушки завоевали 5 наград на боксерских рингах в Анапе

В Анапе завершились Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди девушек (14-15 лет) и юниорок (16-17 лет), за награды которых спорили более 150 спортсменок.

Успешно выступили на них представительницы Ставрополья, завоевавшие пять медалей. Победительницами состязаний стали ставропольчанки Любовь Шарапова (весовая категория до 51 килограмма) и Диана Пятак (в весе до 69 кг). «Серебро» выиграла Дарья Тихонова (Михайловск, до 66 кг), а «бронзу» завоевали Валерия Грошева (Изобильный, до 46 кг) и Валерия Девятайкина (Ставрополь, до 54 кг). Еще одой награды бронзового достоинства наши землячки удостоены в общекомандном зачете среди юниорок.

http://www.stapravda.ru/20161129/stavropolskie_devushki_zavoevali_5_nagrad_na_bokserskikh_ringakh_98401.html