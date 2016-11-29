Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
29 ноября 2016 г.

Ставропольские девушки завоевали 5 наград на боксерских рингах в Анапе

Ставропольские девушки на рингах Анапы завоевали пять наград по боксу

В Анапе завершились Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди девушек (14-15 лет) и юниорок (16-17 лет), за награды которых спорили более 150 спортсменок.

Успешно выступили на них представительницы Ставрополья, завоевавшие пять медалей. Победительницами состязаний стали ставропольчанки Любовь Шарапова (весовая категория до 51 килограмма) и Диана Пятак (в весе до 69 кг). «Серебро» выиграла Дарья Тихонова (Михайловск, до 66 кг), а «бронзу» завоевали Валерия Грошева (Изобильный, до 46 кг) и Валерия Девятайкина (Ставрополь, до 54 кг). Еще одой награды бронзового достоинства наши землячки удостоены в общекомандном зачете среди юниорок.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161129/stavropolskie_devushki_zavoevali_5_nagrad_na_bokserskikh_ringakh_98401.html
Фотография к статье Ставропольские девушки завоевали 5 наград на боксерских рингах в Анапе
Ставропольские девушки на рингах Анапы завоевали пять наград по боксу
Ставропольские девушки на рингах Анапы завоевали пять наград по боксу
фото: minsport.ru
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Спорт
Сергей Маргарян из Невинномысска взял «серебро» молодежного чемпионат мира по боксу
Ставропольские девушки завоевали 5 наград на боксерских рингах в Анапе
Ставропольские самбисты успешно выступили на Всероссийском турнире по самбо в Ростове-на-Дону
Ставропольская студентка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо в Абакане
I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!