Ставрополье успешно прошло конкурсный отбор по поддержке мелиорации

Ставрополье успешно прошло конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства России по поддержке региональных программ в сфере мелиорации. В результате нашему региону на эти цели выделено более 170,6 млн руб. из федерального бюджета, а также предусмотрено более 25, 7 млн руб. из краевого, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Для получения субсидий на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в этом году в минсельхоз края представили документы пять хозяйств, которые провели работы более чем на 2,2 тыс. га.

http://www.stapravda.ru/20161129/stavropole_uspeshno_proshlo_konkursnyy_otbor_po_podderzhke_melio_98397.html