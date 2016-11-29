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29 ноября 2016 г.

Пятигорские омоновцы отработали навыки задержания преступников

В Пятигорске омоновцы провели полевой выход

Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по краю (Пятигорск) в целях повышения уровня боевой подготовки провели полевой выход, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. На войсковом стрельбище поселка Тамбукан Предгорного района состоялись практические стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, отработаны действия групп по применению специальных средств и взрывчатых веществ при проведении специальной операции. Основной упор был сделан на выполнение тактико-специальных занятий по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, действия личного состава ОМОН по пресечению массовых беспорядков.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/pyatigorskie_omonovtsy_otrabotali_navyki_zaderzhaniya_prestupnik_98372.html
Фотография к статье Пятигорские омоновцы отработали навыки задержания преступников
В Пятигорске омоновцы провели полевой выход
В Пятигорске омоновцы провели полевой выход
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю
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