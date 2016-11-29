Пятигорские омоновцы отработали навыки задержания преступников

Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по краю (Пятигорск) в целях повышения уровня боевой подготовки провели полевой выход, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. На войсковом стрельбище поселка Тамбукан Предгорного района состоялись практические стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, отработаны действия групп по применению специальных средств и взрывчатых веществ при проведении специальной операции. Основной упор был сделан на выполнение тактико-специальных занятий по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, действия личного состава ОМОН по пресечению массовых беспорядков.

http://www.stapravda.ru/20161129/pyatigorskie_omonovtsy_otrabotali_navyki_zaderzhaniya_prestupnik_98372.html