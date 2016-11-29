Проблемы сохранения объектов культурного наследия обсудили в Кисловодске

Культурное наследие – изюминка Кисловодска. Так считает руководитель управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Татьяна Селедцова.

На днях в Кисловодске прошел первый на Юге России межрегиональный научно-практический семинар по вопросам сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

Почему выбор организаторов пал именно на Кисловодск?

– Мне представляется, что после Сочи развитие должны получить именно Кавказские Минеральные Воды, – заявила Татьяна Селедцова в беседе с журналистами. – Ведь это не только всероссийская здравница, но и стратегически очень важный регион, связывающий республики Северного Кавказа с Центральной Россией.

По ее словам, в России из 102 тысяч внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения только 39 процентов находится в удовлетворительном состоянии! В этой ситуации оптимальное решение: восстановление объектов культурного наследия на принципах государственно-частного партнерства. В качестве положительного примера Т. Селедцова привела реставрацию комплекса Главных нарзанных ванн в Кисловодске. Средства на восстановление кровли и фасадов поступили из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Реставрировать же интерьеры, инженерные сети и оснастить оборудованием (на что потребуется около миллиарда рублей) берется инвестор, который впоследствии и будет эксплуатировать этот комплекс на правах долговременной аренды.

А там, где дело пока не дошло до реставрации, важно наладить действенную охрану памятников. С этой целью во всех регионах страны были созданы межведомственные рабочие группы. В Ставропольском крае таковую возглавила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина. Она и проинформировала участников семинара о том, как сохраняют культурное наследие в Ставропольском крае, и в частности на Кавказских Минеральных Водах.

– Уникальность этого особо охраняемого эколого-курортного региона России не только в наличии минеральных вод, лечебной грязи, интересных ландшафтов, благоприятных климатических условий, но и в богатейшей исторической составляющей, – подчеркнула Ирина Кувалдина. – Здесь находится 1184 памятника истории, культуры и археологии. Неудовлетворительное состояние многих памятников Ирина Кувалдина объясняет последствиями кризиса 90-х годов.

В рамках ФЦП «Культура России» на сохранение объектов культурного наследия в 2015 году в край поступило 125 миллионов рублей. Практически такую же сумму федеральный бюджет выделил и в нынешнем году. Но с учетом количества нуждающихся в восстановлении объектов культурного наследия этого объема средств явно недостаточно.

Один из выходов в этой ситуации Ирина Кувалдина видит в том, чтобы включить реставрацию памятников истории и культуры отдельным разделом в Программу комплексного развития Кисловодска на 2017 – 2030 годы.

Другим важнейшим направлением является выявление новых объектов и постановка их на государственную охрану. Если в 2015 году удалось поставить на государственную охрану четыре вновь выявленных в крае памятника, то в нынешнем уже 14. И эта тенденция, безусловно, сохранится. Особенно с учетом курса главы Кисловодска Александра Курбатова на сохранение и воссоздание того облика, какой город имел в конце XIX века, когда слыл «летней культурной столицей России».

Отдельный разговор Александр Курбатов и Татьяна Селедцова завели о новостройке вокруг усадьбы Гориной, в которой прошло детство лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. С попустительства прежних властей чуть ли не в десяти метрах от памятника федерального значения вырыли котлованы под бассейн и спальный корпус строящегося санатория. Потребовалось несколько лет всевозможных совещаний, экспертиз, судов, прежде чем удалось остановить строительство. В 2018 году вся страна будет широко отмечать 100-летие со дня рождения Александра Солженицына. А впритык к дому, в котором прошли его детские годы, по-прежнему зияют провалы котлованов, а из них торчит ржавая арматура.

– Сейчас мы возобновили все судебные иски по приведению в порядок территории вокруг музея Солженицына, – пояснил Александр Курбатов.

Также все возможные меры предприняты для спасения бывшей мужской гимназии. Здание находится в плачевном состоянии. И собственник, похоже, только и ждет, когда оно рухнет. Но тогда пропадет целый пласт истории и культуры Кисловодска. Ведь в этом здании учились несколько будущих ученых и писателей, а также сын балерины Матильды Кшесинской – князь Владимир Романов. Уже в советское время здесь выступали К. Чуковский и А. Макаренко. Поэтому Александр Курбатов полон решимости понудить владельца либо восстановить здание, либо передать его эффективному собственнику.

Есть у кисловодского градоначальника и планы сохранить старинные одно-трехэтажные жилые дома в частном секторе. Большим подспорьем в борьбе с ненужными новостройками в центре Кисловодска может стать придание ему статуса исторического поселения. В этом мэра активно поддерживает Татьяна Селедцова:

– В стране всего 44 населенных пункта имеют такой статус. Он является мощным градообразующим фактором, поскольку позволяет вводить серьезные ограничения в отношении высотности и облика современной застройки.

В рамках трехдневного семинара прошла целая череда заседаний, дискуссий и круглых столов, на которых специалисты смогли обсудить все детали предстоящей сложнейшей работы по охране объектов культурного наследия. Так что домой они вернулись с солидным багажом новых знаний и идей.

http://www.stapravda.ru/20161129/problemy_sokhraneniya_obektov_kulturnogo_naslediya_obsudili_v_ki_98353.html