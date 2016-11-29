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29 ноября 2016 г.

Осужденные УИС Ставрополья поют и танцуют на смотре-конкурсе самодеятельности

Осужденные УИС Ставрополья поют и танцуют на смотре-конкурсе художественной самодеятельности

В ежегодном творческом мероприятии осужденных, которое нынче было посвящено году российского кино, приняли участие все учреждения УИС края. За основу своих программ конкурсанты взяли легендарные кинокартины как советского, так и современного периодов, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

В женской ИК-7 основной сюжетной линией представленной на суд жюри программы был выбран мотив комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Яркий, незаурядный, полный игры, юмора и красок мюзикл «Приключения Шурика на новый лад» произвел впечатление на членов жюри и зрителей. Подобное мероприятие состоялось также в ИК-11. Тематику программы посвятили творчеству советского и российского актера, кинорежиссёра, сценариста и телеведущего Сергея Бодрова, погибшего во время съемки очередной кинокартины в горах республики Северная Осетия-Алания. В текущем году ему бы исполнилось 45 лет. В конкурсе приняло участие около 30 осужденных. Под живое музыкальное сопровождение они сыграли сценки из известных фильмов, в которых снимался Сергей Бодров. Около 50 осужденных ИК-1, которые готовили конкурсную программу, в своем выступлении тоже вспоминали творчество погибшего актера. Из фильмов «Кавказский пленник», «Брат» и «Брат 2», «Восток-Запад» они показали театральные миниатюры и исполнили песни, порадовавшие жюри своей искренностью и живостью образов. Осужденные ИК-3 сами сочинили сценарий, песни и стихи для музыкального спектакля.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/osuzhdennye_uis_stavropolya_poyut_i_tantsuyut_na_smotrekonkurse__98381.html
Фотография к статье Осужденные УИС Ставрополья поют и танцуют на смотре-конкурсе самодеятельности
Осужденные УИС Ставрополья поют и танцуют на смотре-конкурсе художественной самодеятельности
Осужденные УИС Ставрополья поют и танцуют на смотре-конкурсе художественной самодеятельности
Фото пресс-служба УФСИН России по краю
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