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29 ноября 2016 г.

Новая творческая площадка для молодежи ARTeria открылась в Ставрополе

В Ставрополе появилось новое арт-пространство, где все желающие смогут посмотреть некоммерческое кино на большом экране, послушать лекции интересных специалистов, научиться чему-то новому на творческих мастер-классах и пообщаться. Проект называется ARTeria. В этом году он выиграл на грантовом конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».

Видимо, такой площадки не хватало в городе: на открытии ARTeria было столько молодых людей с горящими глазами, что в выставочном зале Ставропольского краевого отделения Союза художников России было не протолкнуться. Программа получилась насыщенной и интересной. Здесь прошла арт-ярмарка, где можно было посмотреть работы местных умельцев, расспросить их, а понравившиеся вещицы купить. А на фудзоне гости смогли продегустировать и приобрести мед, пахлаву, чай, кофе.

Затем всех приветствовали руководители проекта – выпускницы СКФУ Елена Тимофеева и Камилла Сафарова, а также председатель правления Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин, который активно поддержал проект.

– Грустно, когда молодые и инициативные люди уезжают из Ставрополя. И то, что мы видим сегодня в этом выставочном зале, – очередная надежда на то, что молодые таланты предпочтут оставаться в нашем прекрасном городе. Я надеюсь, что каждый из вас найдет здесь друзей и единомышленников, – сказал С. Паршин.

Далее гостей ждала образовательная программа: лекция о цикличности культуры, презентация серии мастер-классов по скетчингу, комментарий к творчеству Дэвида Линча ставропольского радиоведущего и поэта Кирилла Лушникова. Также для участников организаторы приготовили лотерею и множество других сюрпризов.

Как рассказала Камилла Сафарова, идея проекта родилась давно. Она даже несколько раз ездила с ней на «Машук», но выиграть не удавалось. Потом Камилла познакомилась с будущей напарницей Еленой. В итоге идея была доработана, и девушки снова решили попытать счастье на «Машуке». В этот раз их старания оценили.

Теперь главное – не останавливаться. В планах сделать мероприятия еженедельными. Регулярно будут проходить лекции, кинопоказы, чуть реже — концерты, ярмарки и многое другое. Конечно, чтобы проект жил в дальнейшем, возможно, придется ввести плату за посещение. Однако цена будет меньше, чем в кинотеатрах. Впрочем, и кино будет другого формата, например, фестивальные картины. Кроме того, руководители проекта всегда открыты новым идеям.

 

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/novaya_tvorcheskaya_ploschadka_dlya_molodezhi_arteria_otkrylas_v_98384.html
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Новая творческая площадка ARTeria в Ставрополе
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