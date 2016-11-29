На Ставрополье завершился «Праздник хлеба на Юге России»

Хлебные турниры / «Ставропольская правда» от 29 ноября 2016 г.

В минувшие выходные в Ставрополе завершился «Праздник хлеба на Юге России».

Центральным событием стали профессиональные турниры. В них приняли участие команды нашего края, а также Астраханской и Ростовской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

В этом году пекари соревновались по пяти номинациям. Победительницей VII Кавказского кубка по хлебопечению «Хлеб – это мир» стала сборная Дона, а VI Кавказского кубка по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего» – команда Северо-Кавказского федерального университета (филиал в г. Пятигорске).

http://www.stapravda.ru/20161129/na_stavropole_zavershilsya_prazdnik_khleba_na_yuge_rossii_98378.html