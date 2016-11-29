На Ставрополье завершился «Праздник хлеба на Юге России»
В минувшие выходные в Ставрополе завершился «Праздник хлеба на Юге России».
Центральным событием стали профессиональные турниры. В них приняли участие команды нашего края, а также Астраханской и Ростовской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
В этом году пекари соревновались по пяти номинациям. Победительницей VII Кавказского кубка по хлебопечению «Хлеб – это мир» стала сборная Дона, а VI Кавказского кубка по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего» – команда Северо-Кавказского федерального университета (филиал в г. Пятигорске).