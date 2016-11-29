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29 ноября 2016 г.
Хлебные турниры / «Ставропольская правда» от 29 ноября 2016 г.

На Ставрополье завершился «Праздник хлеба на Юге России»

В минувшие выходные в Ставрополе завершился «Праздник хлеба на Юге России».

Центральным событием стали профессиональные турниры. В них приняли участие команды нашего края, а также Астраханской и Ростовской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

В этом году пекари соревновались по пяти номинациям. Победительницей VII Кавказского кубка по хлебопечению «Хлеб – это мир» стала сборная Дона, а VI Кавказского кубка по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего» – команда Северо-Кавказского федерального университета (филиал в г. Пятигорске).

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161129/na_stavropole_zavershilsya_prazdnik_khleba_na_yuge_rossii_98378.html
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