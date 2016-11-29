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29 ноября 2016 г.

На реализацию муниципальных программ в Невинномысске выделено 1,8 млрд рублей

Начальник управления экономического развития администрации Невинномысска Василий Жданов рассказал об итогах мониторинга муниципальных программ

Ход реализации муниципальных программ за девять месяцев текущего года стал главной темой планового заседания администрации Невинномысска. С соответствующим докладом выступил начальник управления экономического развития Василий Жданов. Сегодня в городе реализуются восемь муниципальных программ. Они охватывают основные направления бюджетной политики Невинномысска: по развитию образования, социальной поддержке граждан, по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, межнациональным отношениям и поддержке казачества, профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании, поддержке малого и среднего предпринимательства, обеспечению жильем молодых семей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Невинномысска, всего в этом году на реализацию программ году предусмотрена сумма в 1,8 миллиарда рублей. Это – источники бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Освоение средств составляет порядка 70 процентов, что в целом соответствует утвержденному плану.

В то же время мониторинг реализации программ выявил ряд неточностей. Большинство из них касается планирования сроков исполнения. Устранение ошибок позволит обеспечить своевременное заключение контрактов.

Первый заместитель главы администрации города Виктория Соколюк, подводя итоги обсуждения, отметила, что для эффективного решения вопросов социально-экономического развития города программным методом необходимо произвести инвентаризацию действующих программ, обеспечить взаимоувязку их целей, задач, показателей, объемов финансирования. Также намечено активнее привлекать внебюджетные источники финансирования.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161129/na_realizatsiyu_munitsipalnykh_programm_v_nevinnomysske_vydeleno_98399.html
Фотография к статье На реализацию муниципальных программ в Невинномысске выделено 1,8 млрд рублей
Начальник управления экономического развития администрации Невинномысска Василий Жданов рассказал об итогах мониторинга муниципальных программ
Начальник управления экономического развития администрации Невинномысска Василий Жданов рассказал об итогах мониторинга муниципальных программ
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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