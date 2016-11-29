Лучший затейник Ставрополья работает в станице Курской
В Ставрополе состоялся финал VIII краевого конкурса ведущих игровых программ «Затейник-2016», в котором приняли участие работники культурно-досуговых центров из восьми районов. Они представили игровые программы, посвященные Году российского кино, куда были включены номера различной направленности: клоунада, викторина, мини-квест.
Обладателем диплома Гран-при в номинации «Мастер хорошего настроения» стала культорганизатор Курского культурно-досугового центра Людмила Сорокина, выступавшая с клоунадой «Самый лучший фильм».