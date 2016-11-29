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29 ноября 2016 г.
Мастер хорошего настроения / «Ставропольская правда» от 29 ноября 2016 г.

Лучший затейник Ставрополья работает в станице Курской

В Ставрополе состоялся финал VIII краевого конкурса ведущих игровых программ «Затейник-2016», в котором приняли участие работники культурно-досуговых центров из восьми районов. Они представили игровые программы, посвященные Году российского кино, куда были включены номера различной направленности: клоунада, викторина, мини-квест.

Обладателем диплома Гран-при в номинации «Мастер хорошего настроения» стала культорганизатор Курского культурно-досугового центра Людмила Сорокина, выступавшая с клоунадой «Самый лучший фильм».

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/luchshiy_zateynik_stavropolya_rabotaet_v_stanitse_kurskoy_98376.html
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