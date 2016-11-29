Легковушка столкнулась с трактором и загорелась в Кировском районе

28 ноября около 19 часов 30 минут на 30-м километре автодороги «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди трактором «Беларусь» с прицепом, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Машина загорелась, к приезду пожарных автомобиль сгорел полностью. С травмой головы водитель автомобиля – 32-летний житель станицы Марьинской был госпитализирован.

http://www.stapravda.ru/20161129/legkovushka_stolknulas_s_traktorom_i_zagorelas_v_kirovskom_rayon_98408.html