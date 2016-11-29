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29 ноября 2016 г.

Легковушка столкнулась с трактором и загорелась в Кировском районе

28 ноября около 19 часов 30 минут на 30-м километре автодороги «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди трактором «Беларусь» с прицепом, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Машина загорелась, к приезду пожарных автомобиль сгорел полностью. С травмой головы водитель автомобиля – 32-летний житель станицы Марьинской был госпитализирован.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/legkovushka_stolknulas_s_traktorom_i_zagorelas_v_kirovskom_rayon_98408.html
Фотография к статье Легковушка столкнулась с трактором и загорелась в Кировском районе

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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Кировский район
Легковушка столкнулась с трактором и загорелась в Кировском районе
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