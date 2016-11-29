Недавно работа МФЦ Кочубеевского района получила высокую оценку. Центр занял первое место по итогам ежегодного краевого конкурса «Лучший многофункциональный центр Ставропольского края» в номинации – «Лучший МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее 20».

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в селе Кочубеевском открылся осенью 2015 года. Как и другие МФЦ в регионе, он работает по принципу «одного окна». Здесь постоянно увеличивают число оказываемых услуг, такие планы намечены и на следующий год. Для этого администрация Кочубеевского района расширит позиции учреждения в районном центре, а также на территории сельских советов.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161129/kochubeevskiy_mfts__v_chisle_pobediteley_kraevogo_konkursa_98368.html