Худеть вместе в Еленой Малышевой теперь будут и в Ессентуках

Похудеть и жить до ста лет. О том, как этого добиться, говорили на пресс-конференции в Ессентуках заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, министр здравоохранения края Виктор Мажаров и известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

Поводом для встречи с журналистами стал старт масштабного проекта Елены Малышевой «Экспресс курс по снижению веса». Известная миллионам россиян теле-доктор начала его в ессентукском санатории «Русь», чтобы затем, при поддержке Минздрава, распространить на всю страну.

По сути, как говорили и сама Елена Малышева, и Татьяна Яковлева, это попытка приобщить россиян к здоровому образу жизни. Но поскольку термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) уже навяз на зубах да и звучит скучно, по-казенному, то решили заменить его популярными «диета», «экспресс курс». Да еще и со ссылкой на всем знакомые имя и образ Елены Малышевой. Заместитель федерального Министра подчеркнул, что проводить в жизнь идеи здорового образа жизни должны специально подготовленные лекторы. И привела пример, когда люди уходили с лекций всемирно известных профессоров и академиков, потому что те просто не умеют находить общий язык с разношерстой публикой. Поэтому популярность Елены Малышевой и ее опыт общения с огромной аудиторией – залог успеха проекта.

В том, что программа работает, участников пресс-конференции убедил видеоролик. В одном кадре там смонтировали одних и тех же женщин зрелого возраста до и после экспресс курса по снижению веса. Как говорится, небо и земля, – не сразу узнаешь в стройной молодой женщине страдающую одышкой, заплывшую жиром престарелую матрону и наоборот. Оно и не удивительно: разница в весе – 40 – 50 килограммов. Сама Елена Малышева призналась, что, как и большинство женщин ее возраста, она склонна к полноте, поэтому постоянно с ней борется. В частности, сейчас в санатории «Русь» на общих основаниях, в одной и той же группе, проходит экспресс курс по снижению веса.

Я попросил Елену Малышеву для читателей газеты и телезрителей изложить суть ее курса. Вкратце это выглядит так: четыре раза в день – физические упражнения, пять раз – питание специально подобранными продуктами и два-три раза – наставления: как важно вести здоровый образ жизни, и что для этого нужно делать. В детали телеведущая вдаваться не стала. Оно и понятно: проект-то с коммерческим уклоном. Чтобы в нем поучаствовать, люди покупают путевки. А вот заместитель Министра здравоохранения была конкретнее:

– Многократно доказано и проверено: чтобы сохранить здоровье, необходимо каждый день делать десять тысяч шагов. То есть проходить семь – восемь километров.

Не сходя с места, Татьяна Яковлева подтвердила свое заявление: показала всем присутствующим браслет на руке, в который вмонтирован шагомер. Поскольку в Минздраве она курирует медицину в регионах, то постоянно бывает в разъездах. Однако вечером в гостинице непременно сверяется с показателями браслета. Если не добрала положенных десяти тысяч шагов, то крутит обруч (что датчик засчитывает как шаги) до тех пор, пока ни выполнит норму. Глядя на безупречную стройность замминистра, невозможно усомниться в действенности программы «Десять тысяч шагов». А если еще правильно питаться и регулярно проходить диспансеризацию (даже рак, выявленный на ранней стадии, сейчас «стопроцентно» излечивают), то вполне можно прожить до ста лет, – убеждена Татьяна Яковлева.

Твердым последователем здорового образа жизни на встрече с журналистами предстал и министр здравоохранения Ставропольского края. Во всеуслышание он заявил, что здоровье человека лишь на 10 – 15 процентов зависит от практического здравоохранения и на 50 – 60 процентов от того, как он себя ведет в повседневной жизни: чем питается, избегает ли вредных привычек, делает ли физические упражнения. Сам Виктор Мажаров за последнее время сбросил восемь килограммов. После пресс-конференции, в эксклюзивном интервью корреспонденту «СП», который много лет безуспешно борется с лишним весом, главный медик Ставрополья раскрыл свой метод ЗОЖ. Так, он полностью отказался от сахара. Это было нелегко, поскольку всю жизнь пил кофе с сахаром. Но привык. И даже оценил подлинный вкус кофе. Также напрочь ушли из его жизни конфеты, пирожные. Хлеба – «совсем чуть-чуть и только серый». Несовместима со здоровым образом жизни и жирная свинина, хотя это и вкусно. Но мясо нужно, поэтому: телятина, курятина, баранина без жира. Что касается физической активности, то утром, непременно, гимнастика, а вечером – пробежка.

Я лично и, наверное, многие читатели обеими руками «за» эту программу. Проблема в том, что такой силой воли, как краевой министр, на Ставрополье мало кто обладает. Подавляющему большинству необходима поддержка извне, стимулы, чтобы обуздать своих прихотей и слабостей. А где их найти, если, например, даже в «кузнице здоровья» – городе-курорте Кисловодске нет ни одной группы здоровья для взрослых, ни одного метра велодорожек или «тропы здоровья». Я уж не говорю о доступном горожанам бассейне или проруби для зимнего купания.

Министр пообещал «будем исправлять ситуацию». Подождем. И будем надеяться, что другие краевые и муниципальные чиновники тоже станут личным примером приобщать сограждан к здоровому образу жизни.

http://www.stapravda.ru/20161129/khudet_vmeste_v_elenoy_malyshevoy_teper_budut_i_v_essentukakh_98398.html