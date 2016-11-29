Геннадий Ягубов: депутаты должны следить за реальной работой законов

Геннадий Ягубов избран председателем Думы Ставропольского края в сентябре этого года. И времени как будто прошло не так много, чтобы говорить о проделанном. Но, с другой стороны, ставропольцам, безусловно, интересно узнать, что за человек встал у штурвала законодательной власти, как оценивает те или иные события и процессы, происходящие на Ставрополье. Тем более что он не новичок на законодательной ниве. В прошлом, пятом созыве возглавлял один из комитетов – по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

– Геннадий Владимирович, готовясь к встрече, я изучила вашу биографию. В свое время вам удалось вытащить из долговой ямы буденновский «Комбинат благоустройства». Накануне думских выборов вы возглавили региональное отделение «Единой России». И безусловно, была большая ответственность перед однопартийцами за исход выборной гонки. Сегодня возглавляете Думу края. Не пугает такой рывок? Какой вы видите свою главную задачу на новом посту?

– Добиваться поставленной цели – это нормальное качество для мужчины. Главное, что мне не стыдно за свою работу, где бы я ни трудился. Комбинат сегодня работает успешно. Итог выборов – 41 штык – я об однопартийцах – в Думе края, шесть представителей Ставрополья в Госдуме. Это победа! Теперь важно оправдать надежды избирателей, которые поверили партии, отдав представителям «Единой России» наибольшее количество голосов. Моя главная задача на посту спикера Думы СК – так организовать деятельность краевого парламента, чтобы у депутатов и аппарата были все условия для того, чтобы вопросы, которые ставит жизнь и решение которых должно лечь в основу конкретного законопроекта, проходили серьезную экспертную оценку. Это позволит принять наиболее объективный и соответствующий реалиям документ, видеть его перспективу. В задачи законодательной власти, по моему глубокому убеждению, входит не только написание законов, но и мониторинг их практического действия. Если где-то пробуксовка, значит, следует подумать, что изменить, чтобы добиться большей эффективности. Очень важно также, чтобы у депутатов была возможность больше общаться с людьми, «вариться» в тех проблемах, которые волнуют избирателей. Приемные дни, выездные заседания, круглые столы – все это возможность погрузиться в реальную жизнь. А иначе мы не сможем создавать качественные законопроекты.

Что касается рывка, как вы говорите. Я не боюсь перемен. Потому что перемены – это развитие. Знаете, как говорил когда-то человек, которого я считаю по сей день своим главным наставником: добился, чтобы дело работало, – пора переходить к следующему. Созидание – это непрерывный процесс. Достигли определенного уровня – надо стремиться к более высокому порядку.

– Как бы вы оценили работу пятого созыва Думы края?

– Могу так сказать, это было время стабильной работы. Не было резких падений или взлетов. Хотя причин для этого было достаточно. Мы попали в полосу кризиса. Сменились три губернатора. Начинали с Валерием Гаевским, затем на должность заступил Валерий Зеренков. Сегодня вдохнул новый смысл в работу исполнительной власти Владимир Владимиров. Но ведь всякий раз приходилось выстраивать отношения с правительством края заново. И это удавалось благодаря взвешенному руководству председателя Думы пятого созыва Юрия Васильевича Белого. Подтверждением тому и результаты выборов. Да, образно говоря, «контрольный пакет» депутатских мандатов у «Единой России», и это не всем нравится. Но, по моей оценке, это является залогом дальнейшей стабильной жизни края. Юрий Васильевич – надежный, опытный руководитель, я горжусь, что работал под его руководством.

– Нечасто приходится слышать лестные слова в адрес прежнего руководителя. В лучшем случае – молчание. Однако двинемся дальше. Следующий мой вопрос касается отрасли, за которую вы отвечали в прошлый созыв, – это жилищно-коммунальное хозяйство. Федеральным законодательством приняты новации, упрощающие для жильцов многоквартирных домов уход от регионального оператора по капремонту. Некоторые уже воспользовались этой возможностью и собирают взносы на собственных специальных счетах. Как вы оцениваете этот факт? Как свидетельство роста гражданской активности или недоверия нашему краевому оператору? Насколько мне известно, руководитель Фонда по капремонту, некогда ваш коллега, кстати, не раз держал ответ перед депутатами, в том числе вашего комитета. В его адрес звучала серьезная критика.

– Я больше согласился бы со вторым мнением. Время заставляет людей брать свою «коммунальную» судьбу в свои руки. Что касается регионального оператора по капитальному ремонту, претензий к нему, и справедливых, действительно много. Депутаты с самого начала говорили, что по-другому следует определять стратегию деятельности фонда. И надо сказать, что критика, звучавшая тогда, сегодня дает свои результаты. Ситуация начинает выправляться. Но до оценки «удовлетворительно» еще далеко. На недавнем внеочередном заседании правительства вновь было сказано, что мы очень затянули с исполнением работ. Наступившая в ноябре зима, конечно, добавила проблем. Однако это не оправдание. Хочу все же сказать несколько слов в оправдание всеми побиваемого фонда. Дело новое. К сожалению, вновь учимся на ошибках. Не хватает специалистов-проектировщиков. На госслужбе и зарплаты меньше, и работы больше. О нехватке специалистов строительных специальностей говорили также на собрании Саморегулируемой организации Северного Кавказа (СРО СК), в котором я принимал участие. Проблема эта не локального характера. И понятно, что от ее решения зависит в том числе и успешность программы по кап-ремонту. Но я уверен, что исправить положение дел в этой сфере реально. Кроме того, надо учитывать, что все сразу сделать невозможно. У нас громадное количество домов нуждается в капитальном ремонте. Отсюда и весь этот негатив в настроении людей. Однако другого инструмента решения этой проблемы нет. Была идея передать эту обязанность управляющим компаниям. Боюсь, было бы хуже. Гарантом должно выступать именно государство. А что касается механизма реализации закона, то, думаю, постепенно притрется, наладится. И федеральные депутаты приняли правильное решение, предоставив возможность активным гражданам создавать собственные счета для сбора средств и самим решать, как, когда и на что их потратить. Может быть, мы придем к тому, что каждый дом, ушедший, так сказать, в автономное плавание, будет самостоятельно решать, каким должен быть размер взноса. Ведь задачи у всех разные, каждый дом имеет индивидуальные особенности. Кому-то необходима шатровая крыша вместо плоской, кому-то – срочная замена лифта. Понятно, что многое пока жильцам просто не по силам. Государство может отработать особую систему поддержки для тех, кто перешел на спецсчет. Это может быть кредитование, субсидирование процентной ставки по кредиту, даже прямые финансовые вливания. Важно, чтобы люди готовы были сами работать и прилагать усилия для эффективного управления своим имуществом.

– В жилом фонде проблемы копились годами. Со времен СССР. Я этим летом побывала в одном доме в Кисловодске, где много лет течет крыша, все квартиры верхнего этажа поражены грибком. На обращение жильцов чиновный ответ был практически издевательским: дом включен в план по капремонту на 2030 год. Сегодня-то как людям быть?

– Аналогичный пример могу привести и я. Знаете, очень многое зависит от людей, от их желания навести порядок. Так вот дом, о котором я говорю, сознательно перешел на спецсчет, чтобы побыстрее собрать необходимую сумму на устройство шатровой крыши. При этом общедомовые нужды (ОДН) сведены практически к нулю. Потому что сумели договориться: старшая по дому одномоментно посещает все квартиры, чтобы снять показания счетчиков. Вам любой специалист подтвердит, как такой порядок способен снизить размер квартплаты. В результате и сумма на капремонт копится быстрее.

Тяжело принимался соответствующий закон. Но сегодня надо признать, что другого выхода у нас нет. Жилой фонд нуждается в ремонте, и государству эту махину не осилить. Людям надо брать инициативу в свои руки, тем более законодательные возможности для этого уже есть.

– На прошлом заседании Думы СК принят краевой бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Похоже, депутатам вашего созыва придется идти на непопулярные решения, чтобы свести концы с концами, выполнить требования федерального правительства и снизить госдолг.

– Год предстоит непростой. Безусловно, среди важнейших задач – сокращение госдолга, увеличение собственных доходов, дабы вписаться в федеральные требования. Принято решение о приостановлении действия 20 краевых законов в сфере промышленности, сельского хозяйства, муниципального управления, а также в социальной сфере. В частности, под удар попали государственные и муниципальные служащие, которым будут приостановлены индексации социальных выплат, увеличение заработной платы, оплата санаторно-курортного лечения. Госаппарат экономит прежде всего на себе. Жаль, что необходимость сокращения расходов коснется также и реального сектора, АПК. В частности, будет уменьшен объем поддержки работ по уходу за молодыми виноградниками.

Прогноз социально-экономического развития предполагает ежегодный прирост собственных доходов на пять процентов. Однако надо быть готовыми, что держаться этого уровня будет трудно: законодательные новации федерального уровня существенно снижают поступления в краевую казну. В пользу Федерации изменится распределение акцизов на ГСМ, крепкую алкогольную продукцию. Эти и другие коррективы в 2017 году уменьшат поступления в краевой бюджет на 3,5 млрд рублей. Объем доходов регионального бюджета планируется в размере 79 млрд рублей, расходов – 82,5 млрд рублей. Из хороших новостей – 66 процентов расходов бюджета, как бы там ни было, будет использовано на развитие здравоохранения, образование и социальную защиту. Это значит, качество жизни на Ставрополье станет выше.

Надо ли в таких сложных условиях планировать бюджет на три года? Надо. Потому что это гарантия стабильности. Строительство многих объектов невозможно закончить за один год. Планирование на перспективу позволит решать эти проблемы. Скажем, перинатальный центр, который уже сдан в эксплуатацию, не за один год создан. Планирование на трехлетку позволяет эффективнее работать с госконтрактами, рассчитывать на перспективу доходы казны. Вспомните, проект регионального индустриального парка «Невинномысск» вначале шел тяжело, проблем возникало достаточно. Сегодня парк имеет необходимую инфраструктуру и стал, как и ожидалось, магнитом для инвестиций. Только этим летом состоялось открытие нескольких предприятий.

Надо снижать госдолг региона. Федерация поставила однозначные рамки, в которых мы должны работать в будущем периоде. Затягивать пояса неизбежно придется. Но не все так мрачно. У нас есть возможность вхождения в закон о бюджете с коррективами, которых потребует жизнь. Мы надеемся на федеральные трансферты, которые помогут решить наиболее важные задачи. Одна из важнейших федеральных целевых программ, в которой регион будет участвовать, – это строительство школ. Впрочем, и бюджет 2016 года приходилось корректировать многократно. Обычная практика. Очень важно, что расходы на социальную сферу расписаны на все годы трехлетки. Это гарантия того, что на Ставрополье появятся и новые школы, и спортзалы, и реконструированные дома культуры. Сидеть на месте никто не собирается, будем двигаться вперед.

– Вопрос о возвращении курортного сбора для четырех регионов, в число которых входит и Ставрополье, точнее, Кавказские Минеральные Воды, близок к решению. Как вы относитесь к этой новации?

– Я предпочитаю отдыхать на КМВ. Недавно удалось вырваться в Кисловодск. Там замечательный Курортный бульвар. Чтобы сделать его таким, вернуть былую привлекательность, вложено много средств. Это хорошо, душа радуется. Но сколько же еще в этом замечательном городе, куда едут люди со всей страны, заброшенных, необихоженных, богом забытых уголков. Да что говорить, в самом центре мост в аварийном состоянии. Многие говорят, что введение курортного сбора отпугнет отдыхающих. Не думаю, что будет так. Если люди будут видеть, что ситуация меняется к лучшему, то не пожалеют о дополнительно внесенных средствах, чтобы отдохнуть в жемчужине России. А сделать надо много. Заботы требуют скверы, тротуары, скамейки, коммуникации. Ну невеликие, поверьте, деньги сто рублей в день, если человек едет лечиться и отдыхать. Главное – выработать такой эффективный механизм, который гарантировал бы, чтобы все собранные средства уходили исключительно на нужды курорта.

– Закон о КМВ уже стал притчей во языцех. Общественная палата Ставропольского края рассматривала этот законопроект неоднократно и не осталась довольна перспективами, которые нам сулит сей документ. С Думой края советуются на эту тему?

– По итогам выборов нам удалось делегировать от Ставрополья в Госдуму шесть депутатов. Они держат этот вопрос на контроле. Когда будет готов законопроект для первого чтения, в Госдуме с нами обязательно посоветуются. А пока мы можем говорить только о неких сырых его вариантах, которые еще не вносились в парламент и не отписаны для рассмотрения ни одному думскому комитету. Безусловно, вопрос стратегического значения и находится на контроле у краевых депутатов.

Представьте, какой объем законопроектов Госдуме предстоит рассмотреть. Такая территория, насыщенная уникальными лечебными природными ресурсами, как Кавказские Минеральные Воды, безусловно, должна регулироваться, и звание у нашего курорта должно быть федеральным. Иначе, как говорится, не стоит и дело затевать. Поэтому лучше обойтись без спешки. Вспомните, были попытки вывести КМВ из состава Ставрополья. Это была бы невосполнимая потеря для региона. Поэтому вопрос о том, чтобы курорт был федерального значения, это принципиально. Это дополнительные федеральные вливания, развитие курорта, его расцвет. Конечно, все мы этого хотим.

– Взаимоотношения между законодательной и исполнительной ветвями власти, не секрет, разные переживали времена. Как сегодня?

– Законопроектная деятельность – это сложная работа. А эффективное взаимодействие с исполнительной властью помогает изначально избежать неточностей, которые могут помешать практическому решению поставленной задачи. Мое твердое убеждение: взаимодействие только на пользу делу. Если возникнут принципиальные разногласия, уверен, всегда найдем в итоге приемлемое решение. Цели у нас общие. У нас сильный аппарат. Депутаты – настоящие профессионалы. Недавно на пресс-подходе после заседания депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» в Кисловодске одна из журналисток задала мне вопрос: «Какие задачи поставило вам правительство края?». Задачи нам ставит население. Исполнительная власть занимается своей работой, мы – своей. Еще раз подчеркиваю, речь об эффективном взаимодействии.

– Геннадий Владимирович, количество думских комитетов сократилось с десяти до семи. Некоторые направления из наименований вообще выпали, как, например, физкультура и спорт. А один из вновь образованных комитетов объединил в своей структуре три ранее действовавших – по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Не скажется ли такой расклад на качестве законодательной работы?

– Депутатский корпус, прежде чем принять решение, обратился к опыту других регионов, обсудил проблему с экспертами. Обстоятельства также сыграли свою роль. Количество депутатов на постоянной основе сократилось, нагрузка на них стала больше. Да и бюджетные средства надо экономить... Ничего страшного, что число комитетов сократилось. Справимся. А физкультура и спорт не выпали из поля нашей деятельности, эти направления по-прежнему входят в функционал комитета по социальной политике, если называть его сокращенно. Объединяя три комитета, мы исходили из реальной нагрузки: какое количество законопроектов проходит через тот или иной комитет. Получилось в итоге примерно в равных долях. Больше внимания планируем уделять казачьей составляющей. Неслучайно на первое место поставлено слово «казачество». Теперь название комитета звучит так – «комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям». В планах шестого созыва – планомерное выстраивание диалога с непарламентскими партиями, общественными объединениями. Гражданская активность – это очень важно. Благодаря неравнодушным людям можно «высветить» те проблемы, до которых руки не доходили.

– На последнем заседании Думы с третьей попытки все-таки приняли изменения в Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», которые увеличивают размер земельного участка для выдела из общедолевой собственности с 30 до 2,5 тыс. га. Как вы оцениваете новацию?

– Я категорически против оценки этого нормативного акта, тиражируемой некоторыми СМИ. На пресс-конференции меня спросили: примут ли на предстоящем заседании «закон жирных котов»? Я понимаю, что СМИ любят иногда сильные выражения. Только надо все же глубже вникать в проблему. Рядом со мной сидел Алексей Федорович Лавриненко, руководитель крупного хозяйства, он же депутат Госдумы. Это что, он – «жирный кот»?.. Да он столько делает для людей своего хозяйства, что ни у кого из селян язык не повернется его так назвать. Спасибо крупным крепким сельхозпредприятиям, которые держат на своих плечах экономику края, платят реальные налоги в казну, заботятся о социальной сфере. Фермеры этого не делают. При всем к ним уважении. И землю зачастую эксплуатируют, не заботясь о ее будущем плодородии. Главное для большинства из них – урвать побольше сегодня.

Да, вопрос сложный. Согласен. Недавно разговаривал с одним из строителей, прокладывающих коммуникации. Два участка рядом, принадлежащие разным хозяевам. Крупное сельхозпредприятие показывает урожайность в 40 центнеров с гектара, а фермер соответственно 20. А когда приходит пора идти за возмещением к застройщику, то и у фермера заявляется урожайность 40: я, мол, хозяин, поступаю как хочу. Об этом почему никто не говорит? Говорят только об ущемлении интересов фермеров. А ведь речь можно вести в связи с этим и об обороноспособности, и о налоговых потерях, и об интересах граждан, которые, в отличие от серого бизнеса, исправно платят налоги. Недавно на приеме граждан мне сказали спасибо, что наконец поставили точку в этом споре. Это прежде всего заслон черному переделу земли, так называемому рейдерству.

– Собираются продать часть акций ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды». Этот вопрос обсуждался на одной из планерок в Думе.

– Ничего катастрофического в этом нет. План приватизации принимается вместе с бюджетом. Таковы правила. И другой момент. Продажа акций – не трагедия, для этого и создавалось в свое время акционерное общество. Да, пошли разговоры на эту тему. Всегда приватизация – объект пристального внимания. И преобразование ГУПов «Корпорация развития Ставропольского края» и «Ставрополькрайимущество» в акционерные общества – обычная практика, и не только в нашей стране. Тем более что все эти вопросы будут еще обсуждаться. Мы пока только приняли план приватизации. Поэтому и дискутировали на эту тему на планерке. Парламент – это вообще место для дискуссий.

– Геннадий Владимирович, как вы относитесь к преобразованию районов в городские округа?

– Время другое. Очень активно развиваются электронные услуги. С помощью Интернета сегодня можно решать множество проблем, не посещая чиновничьих кабинетов. Бюджет небольшого сельского поселения зачастую на 80 процентов состоит из зарплаты главы и его заместителя. А зачем нужен руководитель, который, по сути, ничего не может решить для своих земляков? Главная причина решения о реорганизации – прежде всего отсутствие в бюджетах поселений средств на исполнение всех полномочий муниципального поселения. Концентрация ресурсов позволяет добиться большего. Понятно, что это не ко всем территориям относится. Индивидуальный подход ведь никто не отменял. Никто не собирается причесывать всех под одну гребенку.

– Геннадий Владимирович, читателю интересно узнать о том, какой вы в частной жизни. В одном из материалов о вас прочитала, что в свое время вы колебались, кем стать, медиком или инженером. Почему? И вообще, расскажите о себе.

– Отвечаю на первый вопрос. Не особенно колебался. Техника мне все же была ближе. Хотя понимаю, что и медик из меня мог получиться. Но ничего. Сын исполнил несбывшуюся мечту: уже врач-интерн. Младший будет инженером-строителем. Учится в СКФУ. По моей тропке пошел. Я же тоже начинал в строительной отрасли. Двое сыновей – это подарок судьбы.

Я коренной житель Буденновска. С будущей женой познакомился в Ставропольском политехническом институте. Поженились на четвертом курсе. Жили и в общежитии, и на частной квартире. Но ничего. Все можно пережить. Чем больше трудностей, тем закаленнее характер. Любовь житейские проблемы не погубили, как это иногда бывает. Когда моя жена была в больнице, захваченной басаевцами, было очень страшно за нее. Все пять дней как на острие ножа. Слава Богу, обошлось. Так что не понаслышке наша семья знает, какая это страшная беда – терроризм.

Для меня Ставропольский край – это все. Уезжать никуда не собираюсь. В Москве мне и три дня трудно прожить. Скучаю. Люблю наши степи, их пряный запах весной, люблю наши Кавказские Минеральные Воды. У нас же просто волшебный край!

http://www.stapravda.ru/20161129/gennadiy_yagubov_deputaty_dolzhny_sledit_za_realnoy_rabotoy_zako_98374.html