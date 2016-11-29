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29 ноября 2016 г.

Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»

Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»

В игре 10-го тура чемпионата России по гандболу в мужской суперлиге ставропольский «Динамо-Виктор» в Невинномысске сыграл вничью с волгоградским «Каустиком» — 24:24. Лучшим бомбардиром поединка стал Антон Отрезов, на счету которого девять забитых мячей.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников отметил, что игра была напряженной, зрелищной и подарила много эмоций: – Честно говоря, мы не рассчитывали на успех, но в концовке удалось наверстать упущенное и свести матч к ничьей.

С 11 очками после 10 игр ставропольцы занимают шестую позицию в турнире из 12 коллективов. 2 декабря воспитанники Сергея Кленова будут принимать одноклубников из Астрахани.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161129/gandbolisty_dinamoviktor_stavropol_sygrali_vnichyu_s_volgogradsk_98394.html
Фотография к статье Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»
Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»
Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»
фото: minsport.ru
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