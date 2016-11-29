Акцию «Женщина с ребенком на руках» провели в Кочубеевском районе

Акция «Женщина с ребенком на руках», посвященная Дню матери, прошла в родильном отделении Кочубеевской районной больницы. Организовали акцию местный отдел ЗАГС и медицинские работники. Героинями же дня стали мамы новорожденных малышей – восьми мальчиков и двух девочек.

Начальник Кочубеевского ЗАГСа Татьяна Виприцкая поздравила женщин с ответственным и светлым событием и вручила им букеты осенних цветов. Прозвучали также пожелания здоровья крохам и их мамам.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161129/aktsiyu_zhenschina_s_rebenkom_na_rukakh_proveli_v_kochubeevskom__98361.html