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29 ноября 2016 г.

Акцию «Женщина с ребенком на руках» провели в Кочубеевском районе

Акцию «Женщина с ребенком» организовали в Кочубеевском районе сотрудники местного ЗАГСа и медики

Акция «Женщина с ребенком на руках», посвященная Дню матери, прошла в родильном отделении Кочубеевской районной больницы. Организовали акцию местный отдел ЗАГС и медицинские работники. Героинями же дня стали мамы новорожденных малышей – восьми мальчиков и двух девочек.

Начальник Кочубеевского ЗАГСа Татьяна Виприцкая поздравила женщин с ответственным и светлым событием и вручила им букеты осенних цветов. Прозвучали также пожелания здоровья крохам и их мамам.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161129/aktsiyu_zhenschina_s_rebenkom_na_rukakh_proveli_v_kochubeevskom__98361.html
Фотография к статье Акцию «Женщина с ребенком на руках» провели в Кочубеевском районе
Акцию «Женщина с ребенком» организовали в Кочубеевском районе сотрудники местного ЗАГСа и медики
Акцию «Женщина с ребенком» организовали в Кочубеевском районе сотрудники местного ЗАГСа и медики
Фото: Отдел ЗАГС по Кочубеевскому району
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