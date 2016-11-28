Жителя Ставрополья лишили водительских прав за долг по алиментам

Судебные приставы Петровского района взыскали с мужчины свыше 220 тысяч долга по алиментам. Больше года отец не помогал своему ребенку-инвалиду. Совесть у должника пробудилась лишь после того, как приставы предупредили его о временном ограничении в праве управления автомобилем. В пресс-службе ведомства отметили, что на сегодняшний день в отношении более 5 тысяч должников вынесены постановления об ограничении в пользовании водительскими правами.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161128/zhitelya_stavropolya_lishili_voditelskikh_prav_za_dolg_po_alimen_98375.html