Жительница Ставроплья из-за личной неприязни сожгла дом своей знакомой

В одном из сел Андроповского района ночью неожиданно загорелся частный дом. После пожарных на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Как удалось установить полиции, местная жительница из-за неприязненных отношений со своей знакомой подожгла ее дом и скрылась. Сумма причиненного ущерба составила 500 тысяч рублей. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161128/zhitelnitsa_stavroplya_izza_lichnoy_nepriyazni_sozhgla_dom_svoey_98356.html