Житель Ставрополя избил племянника шваброй

В суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина А. Пальчикова, 1968 года рождения, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего мальчика. Дядя вступил в конфликт с племянником и нанес ему не менее двух ударов деревянной шваброй по голове и руке.

Теперь дяде грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20161128/zhitel_stavropolya_izbil_plemyannika_shvabroy_98377.html