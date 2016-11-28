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28 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя избил племянника шваброй

В суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина А. Пальчикова, 1968 года рождения, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего мальчика. Дядя вступил в конфликт с племянником и нанес ему не менее двух ударов деревянной шваброй по голове и руке.

Теперь дяде грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161128/zhitel_stavropolya_izbil_plemyannika_shvabroy_98377.html
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