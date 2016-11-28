Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
28 ноября 2016 г.

За разжигание вражды в Интернете 22-летний житель Ставрополя ответит по закону

Возбуждено уголовное дело, рассказали в следственном отделе по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР, в отношении 22-летнего молодого человека. Он подозревается в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц. Парень на своей странице в социальной сети «Вконтакте» под фотографиями, размещенными в одной из групп социальной сети, оставил комментарии, призывающие к враждебным и противоправным действиям, связанным с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба. Эксперты считают, что в его высказываниях негативно оценивается группа лиц объединенных по признакам происхождения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161128/za_razzhiganie_vrazhdy_v_internete_22letniy_zhitel_stavropolya_o_98367.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
Житель Ставрополя избил племянника шваброй
Новый перинатальный центр Ставрополя принял первых рожениц
В Ставрополе в лесу 44-летний мужчина покончил с собой
За разжигание вражды в Интернете 22-летний житель Ставрополя ответит по закону
Ставропольская ЕДДС вновь признана лучшей в России
Право и закон
Жителя Ставрополья лишили водительских прав за долг по алиментам
По факту хищения девушки на Ставрополье возбудили уголовное дело
Год лишения свободы получил житель Ставрополья, напавший с вилами на полицейского
В Ставрополе прокуратура нашла бесхозную подстанцию
В Ставрополе кассир присвоила 221 тысячу рублей из кассы СГРЦ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!