За разжигание вражды в Интернете 22-летний житель Ставрополя ответит по закону

Возбуждено уголовное дело, рассказали в следственном отделе по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР, в отношении 22-летнего молодого человека. Он подозревается в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц. Парень на своей странице в социальной сети «Вконтакте» под фотографиями, размещенными в одной из групп социальной сети, оставил комментарии, призывающие к враждебным и противоправным действиям, связанным с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба. Эксперты считают, что в его высказываниях негативно оценивается группа лиц объединенных по признакам происхождения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161128/za_razzhiganie_vrazhdy_v_internete_22letniy_zhitel_stavropolya_o_98367.html