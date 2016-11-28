Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
28 ноября 2016 г.

В Ставрополе в лесу 44-летний мужчина покончил с собой

В лесопосадке между дачным некоммерческим товариществом «Прелесть» и микрорайоном «Перспективный» в Ставрополе было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками самоубийства, сообщили в краевом управлении СКР. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, мотив совершенного мужчиной поступка.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161128/v_stavropole_v_lesu_44letniy_muzhchina_pokonchil_s_soboy_98370.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Ставрополь
Житель Ставрополя избил племянника шваброй
Новый перинатальный центр Ставрополя принял первых рожениц
В Ставрополе в лесу 44-летний мужчина покончил с собой
За разжигание вражды в Интернете 22-летний житель Ставрополя ответит по закону
Ставропольская ЕДДС вновь признана лучшей в России
Происшествия
Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Шпаковском районе
В Александровском районе погиб пешеход, перебегавший дорогу на красный свет
Тела двух утопленников достали спасатели в Невинномысске
Жительница Ставроплья из-за личной неприязни сожгла дом своей знакомой
Джентльмена с тростью сожгли в Минеральных Водах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!