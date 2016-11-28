В Ставрополе в лесу 44-летний мужчина покончил с собой

В лесопосадке между дачным некоммерческим товариществом «Прелесть» и микрорайоном «Перспективный» в Ставрополе было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками самоубийства, сообщили в краевом управлении СКР. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, мотив совершенного мужчиной поступка.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161128/v_stavropole_v_lesu_44letniy_muzhchina_pokonchil_s_soboy_98370.html