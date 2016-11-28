Фотография к статье В Александровском районе погиб пешеход, перебегавший дорогу на красный свет
В Александровском районе погиб пешеход, перебегавший дорогу на красный свет
27 ноября в 17 часов 30 минут водитель автомашины «Мазда», двигаясь по дороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», сбил пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.
http://www.stapravda.ru/20161128/v_aleksandrovskom_rayone_pogib_peshekhod_perebegavshiy_dorogu_na_98379.html
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Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю