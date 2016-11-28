Цена вождения в пьяном виде слишком высока, – губернатор Ставрополья
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на автомобильных дорогах Ставрополья.
Поводом к обсуждению послужило резонансное ДТП на автотрассе «Кавказ» в Чеченской Республике, унесшее жизни восьми человек. По предварительным данным, водитель, ставший виновником аварии, был в состоянии опьянения.
– Борьбу с пьянством за рулем необходимо ужесточать. Слишком высока цена последствий таких нарушений, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Фото пресс-службы губернатора СК