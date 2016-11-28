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28 ноября 2016 г.

Цена вождения в пьяном виде слишком высока, – губернатор Ставрополья

На заседании правительства края

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на автомобильных дорогах Ставрополья.

Поводом к обсуждению послужило резонансное ДТП на автотрассе «Кавказ» в Чеченской Республике, унесшее жизни восьми человек. По предварительным данным, водитель, ставший виновником аварии, был в состоянии опьянения.

– Борьбу с пьянством за рулем необходимо ужесточать. Слишком высока цена последствий таких нарушений, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161128/tsena_vozhdeniya_v_pyanom_vide_slishkom_vysoka__gubernator_stavr_98387.html
Фотография к статье Цена вождения в пьяном виде слишком высока, – губернатор Ставрополья
На заседании правительства края
На заседании правительства края
Фото пресс-службы губернатора СК
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