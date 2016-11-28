Тела двух утопленников достали спасатели в Невинномысске

Спасатели извлекли из рек в Невинномысске тела двух погибших мужчин. Утопленников случайно обнаружили рыбаки и дети.

25 ноября недалеко от поселка Свистуха рыбаки заметили проплывающий труп по Невинномысскому каналу. Приехавшие спасатели на моторной лодке обследовали русло реки, тело обнаружили в районе первого гидросооружения. С помощью веревок они транспортировали погибшего к берегу, где передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

27 ноября играя на берегу реки Кубань, подростки заметили на поверхности затора тело человека. Школьники вызвали на помощь экстренные службы. Краевые спасатели извлекли утопленника. Проводится расследование.

http://www.stapravda.ru/20161128/tela_dvukh_utoplennikov_dostali_spasateli_v_nevinnomysske_98359.html