Тела двух утопленников достали спасатели в Невинномысске
Спасатели извлекли из рек в Невинномысске тела двух погибших мужчин. Утопленников случайно обнаружили рыбаки и дети.
25 ноября недалеко от поселка Свистуха рыбаки заметили проплывающий труп по Невинномысскому каналу. Приехавшие спасатели на моторной лодке обследовали русло реки, тело обнаружили в районе первого гидросооружения. С помощью веревок они транспортировали погибшего к берегу, где передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
27 ноября играя на берегу реки Кубань, подростки заметили на поверхности затора тело человека. Школьники вызвали на помощь экстренные службы. Краевые спасатели извлекли утопленника. Проводится расследование.
Фото пресс-службы ПАСС СК